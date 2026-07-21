Colapsa puente que conecta a Sonora y Chihuahua en carretera Agua Prieta-Janos

Las tormentas torrenciales que han ocurrido en la región del fronteriza de Sonora y Chihuahua con Nuevo México, generaron el colapso de un puente y el cierre total de la carretera federal Agua Prieta-Janos, una de las principales vías de comunicación entre Sonora y Chihuahua, luego de que la corriente socavó la estructura en el kilómetro 26+650, en el tramo Ramal a Palomas Viejo.

Este colapso generará retrasos en decenas de viajeros y transporte de cargas de exportación e importación.

La interrupción del tránsito se registró durante la madrugada de este martes, después de que precipitaciones de hasta 75 milímetros generaran escurrimientos extraordinarios que erosionaron la base del puente hasta provocar una falla estructural. Como consecuencia, el paso fue suspendido para todo tipo de vehículos y cientos de automovilistas y transportistas quedaron varados en ambos lados de la carretera.

La Residencia General de Conservación de Carreteras del gobierno federal en Chihuahua informó que el cierre se mantiene en el tramo Janos-límites de Chihuahua y Sonora, mientras brigadas de la dependencia realizan la evaluación de los daños, colocan señalamiento preventivo e iniciaron los trabajos para restablecer la circulación.

Puente colapsado en carretera federal Agua Prieta-Janos Foto: Especial

En la zona de Ramal a Palomas Viejo, la fuerza del agua arrastró parte del terraplén y socavó el pavimento que permanecía sobre la estructura, dejando un corte total de la carpeta asfáltica e imposibilitando el tránsito terrestre entre Janos y Agua Prieta.

La suspensión de la circulación afecta tanto a vehículos particulares como al transporte de carga que diariamente utiliza este corredor para comunicar el norte de Chihuahua con la frontera de Sonora, una ruta estratégica para el intercambio comercial, el abastecimiento de mercancías y la movilidad regional.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua llamó a la población a evitar transitar por el sector afectado y atender las indicaciones de las autoridades, al advertir que las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para nuevas lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

Puente colapsado en carretera federal Agua Prieta-Janos Foto: Especial

El fenómeno forma parte de la temporada del monzón mexicano, que cada verano incrementa el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de California hacia el noroeste del país. La interacción de ese sistema con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera ha generado precipitaciones persistentes en Sonora y Chihuahua durante los últimos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes persistirá el potencial de lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en el oeste y noroeste de Chihuahua, por lo que autoridades mantienen vigilancia sobre carreteras, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

El cierre de la carretera Agua Prieta-Janos ocurre apenas unos días después de que otras lluvias extraordinarias ocasionadas por el monzón provocaran inundaciones, daños a viviendas y severas afectaciones a la infraestructura urbana en Nogales, lo que mantiene bajo presión a las autoridades de protección civil y conservación de carreteras en el noroeste del país.