CFE impulsa la justicia energética en México con enfoque social y obras en comunidades

Las leyes secundarias del sector eléctrico, aprobadas por el Congreso de la Unión en 2025, integraron por primera vez el concepto de justicia energética para orientar las operaciones del sector público en México. Bajo esta premisa y las directrices de la administración que lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa la reducción de la pobreza energética y las desigualdades sociales mediante infraestructura y vinculación territorial.

A través de la Política de Responsabilidad Social, la CFE ha llevado a cabo obras de beneficio comunitario en zonas aledañas a sus instalaciones. Entre las acciones destacadas figura la construcción del Parque Los Humeros en Puebla, proyecto ejecutado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) mediante el Programa de Mejoramiento Urbano. La obra requirió una inversión aproximada de 4 millones de pesos para beneficiar a 35 mil habitantes y fue inaugurada en enero de 2026.

En materia de atención directa, la Gerencia de Desarrollo Social de la empresa pública reporta que en lo que va de 2026 se han realizado 37 eventos de vinculación comunitaria en escuelas de educación básica. Estas actividades se han distribuido en 13 municipios pertenecientes a ocho entidades federativas y tres alcaldías de la Ciudad de México, alcanzando un impacto estimado en 5 mil 089 asistentes. En dichos encuentros se abordan temas técnicos sobre el ahorro de electricidad y la generación de energía, acompañados de talleres de valores y fomento a la lectura.

La estrategia institucional concibe la generación eléctrica desde una perspectiva sustentable que incorpora la preservación ambiental y el desarrollo local. Entre estas tareas se incluyen proyectos de electrificación fotovoltaica rural, visitas guiadas a centrales generadoras y acciones de conservación ecológica, tales como el monitoreo y protección de tortugas marinas en las centrales de Lerma y Empalme, así como el retiro de lirio en la hidroeléctrica "Peñitas". Con la estrategia "CFE conectada contigo", el Gobierno de México busca asegurar que el suministro eléctrico sea suficiente, seguro, asequible y con impacto social directo en las familias.