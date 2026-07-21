Maru Campos y Regal Rexnord reafirman alianza para impulsar el sector aeroespacial en Chihuahua

Como parte de su gira de trabajo en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, Maru Campos se reunió con los directivos de la compañía trasnacional Regal Rexnord, a fin de reafirmar la voluntad de su Gobierno para colaborar en aras de impulsar el crecimiento del sector aeroespacial en Chihuahua.

Durante el encuentro, la mandataria dialogó con Kevin Long, vicepresidente ejecutivo y presidente del Segmento de Automatización y Control de Movimiento; Weldon Abbott, presidente de Soluciones Aeroespaciales; y Allison Maginot, vicepresidenta de Cumplimiento en Materia de Comercio, Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad del conglomerado.

Entre los temas abordados se dio seguimiento a los incentivos, asesoría jurídica y acompañamiento que ha brindado el Gobierno del Estado a Regal Rexnod para garantizar la operación de las dos plantas industriales que se encuentran en el Parque Industrial BAFAR en Chihuahua capital.

La Gobernadora escuchó las inquietudes de los ejecutivos respecto a diversos factores que podrían atenderse en la entidad para expandir operaciones y crear más empleos en beneficio de las familias chihuahuenses.

“La confianza que han depositado en nosotros es nuestro compromiso para seguir cumpliendo. Este es un claro ejemplo de lo que esta administración buscamos construir: certeza legar y confianza en sus inversiones”, expreso Maru Campos a los directivos.

Desde que inició operaciones en 2024, Regal Rexnod ha invertido 13.8 millones de dólares (MDD) en la entidad para la apertura de la división aeroespacial y la división Industrial Power, lo que ha permitido generar casi 200 empleos de alto valor.

Esto ha consolidado a la trasnacional como un importante socio comercial en cuanto a la creación de motores eléctricos y componentes de transmisión.

Actualmente Chihuahua es la principal economía exportadora de México en el sector aeroespacial, tan solo en 2025 el estado alcanzó un hito histórico al superar los 109 mil millones de dólares en exportaciones, reflejo de la fortaleza, resiliencia y competitividad global de su base industrial.