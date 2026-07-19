Fiscalía investiga extorsión y colusión tras asesinato de 10 hombres en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que las principales líneas de investigación por el asesinato de 10 hombres localizados el pasado sábado 18 de julio en el municipio de Morelos apuntan a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que las indagatorias incluirán investigaciones financieras y el análisis de diversas pruebas periciales.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, las autoridades detallaron los avances de la investigación y el operativo desplegado para localizar a los responsables.

Rodrigo Reyes reconoció que el fin de semana fue de incertidumbre y preocupación para la población zacatecana, al tiempo que aseguró que el gobierno estatal mantiene como prioridad el proceso de pacificación impulsado durante la administración del gobernador David Monreal Ávila.

"Los zacatecanos tienen derecho a conocer la verdad y a vivir en paz. No vamos a minimizar la gravedad de lo ocurrido, pero tampoco los avances alcanzados en materia de seguridad durante los últimos años", afirmó.

Ocho murieron por estrangulamiento

El fiscal Cristian Paul Camacho informó que las víctimas ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares. Ocho eran originarias de Zacatecas y dos del estado de Durango.

Entre las personas fallecidas se encuentran:

El expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdés.

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Dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, uno de ellos director de Desarrollo Social y otro integrante de Protección Civil.

Un abogado y exelemento de la Policía Estatal de Durango.

Seis civiles vinculados con actividades empresariales relacionadas con la construcción, la proveeduría y centros nocturnos.

De acuerdo con los dictámenes médicos forenses, ocho víctimas fallecieron por asfixia por estrangulamiento, mientras que las otras dos murieron por impactos de arma de fuego. Los casquillos recuperados ya son sometidos a estudios balísticos para determinar si fueron utilizados en otros hechos delictivos.

Asimismo, los estudios toxicológicos practicados revelaron que cinco de las víctimas presentaban indicios de consumo reciente de narcóticos, entre ellas los dos funcionarios municipales.

Ninguna desaparición había sido denunciada

La Fiscalía detalló que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el 16 de julio, cinco más desde el 7 de julio y una el mismo 18 de julio.

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Sin embargo, en ninguno de los casos existía una denuncia formal o un reporte por desaparición o privación ilegal de la libertad, situación que también forma parte de las investigaciones.

Extorsión y posible colusión de servidores públicos

El fiscal explicó que los datos de prueba obtenidos hasta el momento permiten establecer como principales líneas de investigación posibles esquemas de extorsión y la presunta participación o colusión de servidores públicos, por lo que el caso será investigado de manera exhaustiva.

Además, se realizarán investigaciones financieras para identificar posibles movimientos económicos relacionados con los hechos.

Las autoridades informaron que, mediante videograbaciones, se logró identificar el momento en que ocurrieron algunos desplazamientos, así como los vehículos utilizados por los responsables.

Cateos, aseguramientos y operativo conjunto

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ejecuta una orden de cateo en un inmueble ubicado en Fresnillo, donde al menos dos de las víctimas coincidieron antes de ser privadas de la vida.

También fue asegurado un vehículo presuntamente relacionado con el multihomicidio.

En coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Quinta Región Militar y la Guardia Nacional, se desplegó un operativo especial en diversas zonas del estado.

Las acciones de vigilancia se concentran en dos corredores prioritarios:

De Morelos, Vetagrande, Sombrerete y Miguel Auza.

De Mazapil, San Tiburcio, Melchor Ocampo y Concepción del Oro, donde además operan tres helicópteros para detectar campamentos utilizados por grupos delictivos.

El despliegue está integrado por 480 elementos, conformados por:

280 militares del Ejército Mexicano.

120 elementos de la Guardia Nacional.

80 integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

Asimismo, tres equipos de inteligencia realizan labores de campo para fortalecer las investigaciones.

Gobierno promete que el caso no quedará impune

Al cierre del mensaje, Rodrigo Reyes aseguró que el Gobierno de Zacatecas actuará "con toda la fuerza del Estado" para detener a los responsables y reiteró que el caso no quedará impune.

También agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien autorizó el reforzamiento de efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para apoyar las labores de seguridad en la entidad.

"Hoy Zacatecas tiene instituciones comprometidas con esclarecer los hechos y avanzar en el proceso de pacificación. Este crimen no quedará impune", concluyó el funcionario.