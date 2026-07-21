Hallan a abuelito muerto en vecindad; lo descubren por los fétidos olores

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue localizado este martes en una vivienda al interior de una vecindad en la colonia Talleres, en Monterrey, luego de que residentes reportaran olores fétidos que provenían del inmueble.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:00 horas en la calle Roble número 1225, donde elementos de Protección Civil ingresaron tras recibir el reporte ciudadano y encontraron al hombre sin vida al interior de uno de los cuartos de la vecindad.

La persona fue identificada como Carlos Castillo, de 64 años de edad, quien fue localizado en la cama de la vivienda número 6, donde se hospedaba solo desde hace 20 años.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada por elementos de la Subdirección de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales inició el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no había informado cuánto tiempo llevaba sin vida dentro del domicilio ni el motivo de su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa del fallecimiento y confirmar si existe o no la intervención de terceros.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Este hallazgo ocurre apenas un día después de que otro hombre fuera encontrado sin vida y también en estado de descomposición al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

En ese caso, el cadáver fue localizado durante la madrugada del lunes por un grupo de creadores de contenido dedicados a la exploración urbana, quienes ingresaron sin autorización al inmueble abandonado y descubrieron el cuerpo en la cochera de la habitación marcada con el número 156, por lo que dieron aviso a las autoridades.

La Fiscalía informó este martes que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, descartando de momento que el fallecimiento estuviera relacionado con un hecho violento.

El Motel Nueva Castilla es el mismo sitio donde en abril de 2022 fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar, de 18 años, dentro de una cisterna.

Mientras continúan las investigaciones por ambos casos, las autoridades reiteraron que será el resultado de los dictámenes periciales el que permita establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hombre localizado este martes en la colonia Talleres.