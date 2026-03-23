Despegar recibe el distintivo "Hecho en México" por su desarrollo tecnológico en la industria de viajes

El distintivo, impulsado por el Gobierno de México como parte del Plan México, reconoce a los productos y servicios desarrollados en el país que contribuyen al fortalecimiento de la industria nacional, la generación de empleo y la competitividad. En el caso de Despegar, destaca las soluciones digitales creadas desde México para simplificar la planificación, compra y gestión de viajes, conectando de manera más eficiente a viajeros, destinos y aliados estratégicos.

Estas iniciativas contribuyen a fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsan la visibilidad de los distintos destinos del país y acompañan el objetivo de posicionar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo. Para los usuarios, esto se traduce en experiencias más personalizadas, opciones de pago más flexibles y procesos cada vez más ágiles en cada etapa del viaje.

"Este distintivo reconoce el talento y la capacidad tecnológica que tenemos en México para seguir transformando la industria de viajes. Nos enorgullece porque nuestro trabajo diario está enfocado en desarrollar soluciones, a través de la innovación constante, para que viajar sea más accesible, simple y personalizado para cada persona", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

En México, Despegar cuenta con equipos especializados en desarrollo tecnológico, experiencia de usuario, atención al cliente y alianzas estratégicas, que acompañan el crecimiento del turismo y fortalecen el ecosistema digital del sector, tanto a nivel local como regional.

El programa Hecho en México tiene como propósito impulsar el contenido nacional, potenciar a las empresas que operan en el país y promover el crecimiento económico. En ese contexto, el reconocimiento reafirma el compromiso de Despegar con el desarrollo tecnológico y la generación de valor en México.