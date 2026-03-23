Despegar recibe el distintivo "Hecho en México" por su desarrollo tecnológico en la industria de viajes
Este reconocimiento destaca las soluciones digitales que Despegar desarrolla en México para fortalecer el ecosistema turístico y tecnológico del país.
El distintivo, impulsado por el Gobierno de México como parte del Plan México, reconoce a los productos y servicios desarrollados en el país que contribuyen al fortalecimiento de la industria nacional, la generación de empleo y la competitividad. En el caso de Despegar, destaca las soluciones digitales creadas desde México para simplificar la planificación, compra y gestión de viajes, conectando de manera más eficiente a viajeros, destinos y aliados estratégicos.
Estas iniciativas contribuyen a fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsan la visibilidad de los distintos destinos del país y acompañan el objetivo de posicionar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo. Para los usuarios, esto se traduce en experiencias más personalizadas, opciones de pago más flexibles y procesos cada vez más ágiles en cada etapa del viaje.
"Este distintivo reconoce el talento y la capacidad tecnológica que tenemos en México para seguir transformando la industria de viajes. Nos enorgullece porque nuestro trabajo diario está enfocado en desarrollar soluciones, a través de la innovación constante, para que viajar sea más accesible, simple y personalizado para cada persona", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.
En México, Despegar cuenta con equipos especializados en desarrollo tecnológico, experiencia de usuario, atención al cliente y alianzas estratégicas, que acompañan el crecimiento del turismo y fortalecen el ecosistema digital del sector, tanto a nivel local como regional.
El programa Hecho en México tiene como propósito impulsar el contenido nacional, potenciar a las empresas que operan en el país y promover el crecimiento económico. En ese contexto, el reconocimiento reafirma el compromiso de Despegar con el desarrollo tecnológico y la generación de valor en México.