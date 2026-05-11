Despegar: el grupo BTS dispara el interés por viajar a la CDMX con un alza de 110 % en búsquedas

La boy band surcoreana BTS, llega a la Ciudad de México como parte de su ARIRANG World Tour. Con conciertos programados para este 7, 9 y 10 de mayo, Despegar, la travel tech líder en América Latina, registró un incremento del 110 % en las búsquedas hacia la capital para la semana del evento frente al mismo periodo del año anterior, consolidando al fenómeno BTS como un catalizador del turismo local.

"Con la llegada de BTS a México, evidenciamos a un viajero mucho más intencional, que planifica el viaje alrededor de experiencias que le apasionan. En este caso, la música también impulsa desplazamientos, dinamiza destinos y redefine la forma en que se construyen los viajes", afirma Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Más allá del boom por los conciertos, cuyos boletos se agotaron en apenas 37 minutos y reunieron en filas virtuales a más de 1.1 millones de personas esperando adquirirlos, el impacto del grupo de K-pop se traduce en un mayor flujo de viajeros.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, personas de 1.300 ciudades alrededor del mundo buscaron asistir a los shows en México. A nivel nacional, destacan ciudades como Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro como principales visitantes, mientras que a nivel internacional, se registró una fuerte demanda desde lugares como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.

Este fenómeno también se traduce en una derrama económica significativa. Según estimaciones del mismo organismo, los conciertos de BTS generarán más de 1800 millones de pesos, confirmando el alcance global del grupo y su capacidad para activar múltiples industrias y servicios.

Los resultados de búsqueda de Despegar revelan, además, que si bien las búsquedas crecieron 110 % contra el año anterior, también hubo un incremento del 10 % frente a semanas recientes, lo que sugiere una planeación más cercana a la fecha del evento.

"Desde Despegar, buscamos acompañar este proceso con soluciones prácticas que faciliten la planeación integral del viaje, permitiendo que cada persona viva esta aventura de manera impecable y personalizada. Un ejemplo de ello es nuestra oferta de paquetes que integran vuelo, hotel y actividades en un solo lugar, permitiéndoles optimizar su presupuesto y asegurar cada parte de su experiencia", añadió Claudia Alva.

El viajero fan no solo quiere visitar un destino, sino vivirlo a través de aquello que le inspira. Este perfil investiga, compara y organiza su itinerario con un propósito claro, priorizando experiencias memorables por encima de viajes tradicionales. Un fenómeno donde la música y el turismo convergen para transformar la manera en que las personas descubren y viven el mundo.