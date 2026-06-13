Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Zapopan

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un laboratorio utilizado para la elaboración de metanfetaminas en Zapopan, Jalisco.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Mesa Colorada, donde personal de la FGR cumplimentó una orden de cateo derivada de trabajos de investigación desarrollados por la SSPC, en coordinación con elementos navales.

La Semar, SSPC y FGR desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Zapopan, Jalisco, donde se aseguraron fentanilo, químicos, armas y equipos de comunicación. Especial

Durante el operativo fueron asegurados aproximadamente un kilo de fentanilo, diversos productos químicos empleados para la fabricación de metanfetaminas, un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.

Las autoridades informaron que, durante la diligencia, se aplicaron los protocolos correspondientes para neutralizar y destruir en el sitio los precursores químicos localizados, con el objetivo de impedir que fueran utilizados en la producción de drogas sintéticas.

La Semar, SSPC y FGR desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Zapopan, Jalisco, donde se aseguraron fentanilo, químicos, armas y equipos de comunicación. Especial

De acuerdo con estimaciones oficiales, con este aseguramiento se evitó la elaboración de aproximadamente 625 mil dosis de droga, lo que representó una afectación económica superior a 714 mil pesos para los grupos delictivos que operan en la región.