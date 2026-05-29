Javier Corral no se presenta a audiencia sobre denuncia contra Maru Campos

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, no se presentó a la audiencia, solicitada por él mismo, por el caso de presunto secuestro denunciado en 2024, en el cual acusó como responsable a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Javier Corral durante el intento de ser detenido por agentes de Chihuahua

La audiencia de impugnación del cierre de carpeta de investigación fue diferida al no presentarse el legislador denunciante.

Tribunal Superior de Justicia CDMX

La jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México citó a las partes a una próxima audiencia el 2 de junio a las 9:45 horas, informó Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora de Chihuahua.

“Hay una presión política natural y eso es lo que justamente venimos a evitar, que por presión política el juez determine volver a someter a la gobernadora, Maru Campos, a una carpeta de investigación por secuestro”, dijo Gil Zuarth al salir de los juzgados locales, en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Dijeron que Corral estaba trabajando

Por su parte, el asesor jurídico de Javier Corral justificó su ausencia al decir que el senador se encontraba trabajando con motivo de la sesión de la Cámara de Senadores, sin embargo, esta concluyó a las 3 de la madrugada de este viernes.

Si Javier Corral no se presenta el próximo martes, la impugnación que presentó quedará sin materia y la decisión del cierre de la carpeta de investigación quedará firme.

Javier Corral

Roberto Gil Zuarth informó que el asesor jurídico de Javier Corral entregó un escrito para que la carpeta de investigación por secuestro, radicada en la Fiscalía de la CDMX, se integre a otra investigación que se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR).

“El senador Javier Corral pidió formalmente que esta carpeta se trasladara a la Fiscalía General de la República, justamente para ponerla en manos del señor Ulises Lara, que fue la persona que ayudó a Javier Corral de evadirse de la orden de aprehensión que se le pretendía ejecutar (en 2024).

“Debo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México negó esta petición”, explicó Gil Zuarth.

En 2024, cuando Javier Corral, poco antes de incorporarse como senador y gozar de fuero, él cenaba en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México, y entonces elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ingresaron para detenerlo.

Esa misma noche, Javier Corral salió del establecimiento junto a Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México, quien aseguró que las autoridades capitalinas no colaborarían con los policías de investigación de Chihuahua.

De acuerdo con lo que informó Ulises Lara, la solicitud de colaboración por parte de la fiscalía de Chihuahua no se había autorizado, por lo que no tenían permitido operar en el territorio capitalino.

El senador Javier Corral Jurado está acusado por peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, durante su gestión como gobernador del estado.