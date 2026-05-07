Piden nuevas rutas para llegar al Tren Suburbano Buenavista-AIFA y El Insurgente

Líderes del sector del transporte y de organismos empresariales demandaron a las autoridades de la Ciudad de México y del país, a impulsar rutas alimentadoras para que el reciente impulso al sistema ferroviario, con la recientemente puesta en marcha del Tren Suburbano Buenavista-AIFA y El Insurgente, resulten exitosos.

Ambas zonas de la capital del país instalarán módulos de información de seguridad y contactos de emergencia en puntos estratégicos. Cuartoscuro

Además de exigir se revise el modelo tarifario y se ponga un freno a la competencia del desleal de otros vehículos como las motocicletas.

El trayecto desde Buenavista hasta el AIFA tomará exactamente 43 minutos. Gemini

Jesús Padilla Zeneteno, fundador y presidente vitalicio de la Asociación Mexicana del Transporte y la Movilidad y presidente de Grupo CISA, afirmó que es necesario que las autoridades de la Ciudad de México impulsen nuevas rutas concesionadas para realizar los traslados de “última milla”, a fin de que ambos sistemas sean “una opción real para la población”.

México está viviendo el regreso al tren, como una columna de movilidad.

“Proyectos como el Tren Maya, el Interoceánico, el Suburbano hacia el AIFA y los nuevos trenes que se proyectan entre la Ciudad de México y Querétaro y Pachuca, abren una oportunidad histórica para que los sistemas de transporte metropolitanos ofrezcan un transporte moderno, con opciones de transporte, para cubrir la última milla”, dijo Padilla Zenteno al encabezar la inauguración de la 17a edición del Congreso Internacional del Transporte, que se lleva a cabo del 7 al 9 de mayo en las instalaciones del IPN Unidad Zacatenco.



“De nada sirve tener un sistema ferroviario moderno si no contamos con opciones para llegar a tomarlo y hacer la última milla, sin problemas de tráfico”, recalcó.



“No pedimos privilegios; demandamos institucionalidad, reglas claras, compromiso y garantía de que a todos nos toca aportar”, expresó ante representantes del sector y especialistas en movilidad nacionales y de países de América Latina, entre ellos Argentina y Colombia. Este último es el país invitado de esta edición.

Insiste en replantear modelo tarifario

Asimismo, el empresario insistió en el llamado a replantear el modelo tarifario el cual aseguró, “está agotado”.

“El viejo modelo de actualización tarifaria está agotado; “seguirle pegando al peso o a los dos pesos a la tarifa ya no da (…) tenemos que replantearnos el modelo en el que estamos nosotros interviniendo la tarifa”.

Ante este escenario, el presidente de Grupo CISA, llamó a implementar la fórmula de tres factores para una tarifa de transporte moderno; lo que cuesta realmente el servicio, lo que puede pagar el usuario y quienes tienen que aportar para hacerlo posible.

“Sin querer que los ciudadanos paguen el costo real del servicio, los gobiernos tienen que participar activamente para subvencionar el servicio, porque ningún buen servicio de calidad se sostiene solo con la tarifa”, advirtió Padilla Zenteno.

En ese sentido, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, quien asistió en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la administración está concentrada en impulsar la electromovilidad, y en mantener el subsidio en sistemas como el Metro.

Además de que se impulsa modernización y se mejora los sistemas de transporte público, para atender la demanda de 25 millones de personas que viven y se mueven en la Zona Metropolitana del Valle de México “y en la Ciudad de México, que fue pensada para los vehículos”, dijo antes de inaugurar el Congreso, que concluye este sábado 9 de mayo.

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