Desbandada en Senado; dejan sus escaños, quieren gubernaturas

Un total de nueve senadores y dos diputados, “tiraron la toalla” este miércoles al solicitar licencia a sus cargos para los que fueron electos por el voto popular en 2024; ahora buscan anticipar campañas para para ser candidatos a gubernaturas.

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las solicitudes de licencia que presentaron 11 senadores y diputados de los grupos parlamentarios de Morena y PVEM, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido.

Algunos, incluso, que están imposibilitados por los estatutos de Morena para contender en las elecciones internas, por incurrir, presuntamente en nepotismo, como el senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, dejaron su escaño.

De la misma manera, pidieron licencia la senadora de Morena, Jasmine María Bugarín Rodríguez (Nayarit) y el senador Waldo Fernández González, del PVEM (Nuevo León) quienes se separan de sus funciones legislativas a partir del 17 de junio del año en curso.

También se aprobaron las solicitudes que presentaron la senadora Julieta Ramírez Padilla (Baja California) de Morena, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 18 de junio de 2026; al igual que su compañera de grupo parlamentario, Beatriz Mojica Morga (Guerrero), a partir del 20 de junio.

Además, el Pleno de la Comisión Permanente concedió licencia a las senadoras Lorenia Iveth Valles Sampedro (Sonora), Blanca Judith Díaz Delgado (Nuevo León) e Imelda Castro Castro (Sinaloa), así como al senador Raúl Morón Orozco (Michoacán), de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido y a partir del 22 de junio de 2026.

De igual manera, la Asamblea concedió licencia a la diputada Graciela Domínguez Nava (Sinaloa) y al diputado Raymundo Vázquez Conchas (Tlaxcala), de Morena, a partir de este 17 de junio.

Semanas atrás, ya había solicitado licencia la senadora de Morena, Andrea Chavez, que busca la candidatura para la gubernatura de Chihuahua.

Se prevén que más senadores dejen sus cargos para buscar candidaturas a gubernaturas, como la senadora del PVEM por San Luis Potosí, Ruth Miriam González Silva, y la senadora de Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera.

Pero, un senador que se niega a solicitar licencia es Enrique Inzunza, quien este miércoles anunció que no buscará ser gobernador, en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de actividades vinculadas al narcotráfico.

Adicionalmente, la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo dejará su escaño en septiembre próximo para incorporarse al gabinete al frente de la Secretaría de las Mujeres.

Al comentar las solicitudes de licencia de los legisladores que buscarán ser candidatos a gubernaturas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que es necesario que no haya actos anticipados de campaña, pues existe un marco legal que se debe respetar.

Ningún integrante de los partidos políticos que aspiren a tener un cargo público, con o sin licencia, tiene derecho a violar la ley. Para eso tenemos un marco de referencia y hay plazos específicos para hacer precampañas y campañas”, subrayó.

Hizo énfasis en que el proceso electoral inicia en septiembre por lo que si alguien intenta violar la ley no solo será un acto ilegal, sino inmoral.