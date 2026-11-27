Ante la llegada de la primera tormenta invernal, personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc desplegó la "Brigada Tormenta" para realizar trabajos preventivos de limpieza y desazolve en vialidades con historial de inundaciones.

Desde las primeras horas de este viernes 27 de noviembre, las cuadrillas operativas, apoyadas con camiones tipo vactor, retiraron residuos sólidos y sedimentos acumulados en coladeras, atarjeas y pozos de visita con el fin de garantizar el correcto desalojo del agua pluvial.

Las intervenciones se concentraron en tres zonas prioritarias de la demarcación:

Centro Histórico: Se limpió la red hidráulica en la calle San Jerónimo (en el tramo de Bolívar a 5 de Febrero), así como en Donceles y República de Cuba, ambas de Eje Central Lázaro Cárdenas a Allende.

Se limpió la red hidráulica en la calle San Jerónimo (en el tramo de Bolívar a 5 de Febrero), así como en Donceles y República de Cuba, ambas de Eje Central Lázaro Cárdenas a Allende. Condesa e Hipódromo Condesa: Se atendieron atarjeas y pozos de visita en el cruce de Veracruz y Guadalajara, a la altura del Parque España, además de rejillas de piso en la calle Irapuato número 5.

Se atendieron atarjeas y pozos de visita en el cruce de Veracruz y Guadalajara, a la altura del Parque España, además de rejillas de piso en la calle Irapuato número 5. Colonia Obrera: Se desazolvaron coladeras pluviales en Manuel Gutiérrez Nájera 157 y en la calle García Cubas frente al número 42, entre Eje Central y Bolívar.

De acuerdo con la demarcación, estas labores forman parte de la estrategia de mantenimiento preventivo impulsada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para reducir riesgos en la vía pública durante la temporada de lluvias invernales.

Finalmente, las autoridades locales exhortaron a vecinos y comercios a no arrojar basura ni grasas a las coladeras, y recordaron que los reportes por encharcamientos o emergencias se atienden a través de Base Diana en el número telefónico 55 2330 1016.