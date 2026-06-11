Desastre en el río Pánuco: derrame de Pemex avanza hacia el Golfo de México

Un derrame de hidrocarburos de gran magnitud se registró en el río Pánuco, frente a la refinería Francisco I. Madero, en el límite entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Una densa mancha negra se extiende sobre el afluente y avanza hacia el Golfo de México, según denunciaron pescadores de la zona.

Los trabajadores del agua reportaron que el espeso aceite ha dañado sus embarcaciones.

La mancha, de considerables dimensiones, provendría de la terminal marítima ubicada sobre el mismo río.

Miguel Ángel Verástegui Cavazos, director de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas (Ambientam), exigió que Petróleos Mexicanos asuma su responsabilidad y aplique el seguro de accidentes correspondiente para financiar las labores de remediación ambiental en los cuerpos de agua afectados.

La densa mancha de hidrocarburo se extiende en los límites de Tamaulipas y Veracruz. Especial

De acuerdo con el activista, el derrame podría estar relacionado con las recientes lluvias intensas.

Explicó que el agua pluvial llegó a los separadores API —diseñados para contener y recuperar los desechos aceitosos de las plantas de la refinería—, pero al encontrarse presuntamente mal ubicados, el agua se mezcló con los residuos petroleros y empujó el crudo hacia el Golfo de México.

Hasta el momento, Pemex no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la contingencia.

Por otra parte, reporteros del medio informativo Elefante Blanco denunciaron que fueron intimidados por elementos de la Marina cuando realizaban su labor periodística en las inmediaciones de la terminal marítima de Ciudad Madero y de la refinería.

Los pescadores reportan lanchas dañadas y ambientalistas exigen que la paraestatal pague la remediación. Especial

De acuerdo con la redacción, los marinos obligaron al fotógrafo y a dos periodistas a borrar los videos captados con un dron, en los que se observaba desde la altura la magnitud de la mancha de crudo.

La fuga se localiza en el río Pánuco, que divide la frontera norte de Veracruz y la frontera sur de Tamaulipas, y cuya desembocadura llega al Golfo de México.