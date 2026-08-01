Caso Dafne: “Se me está infartando una alumna”

Ocho minutos es el tiempo exacto que duró la llamada de emergencia que Estrellita, instructora y responsable de las mujeres en la Academia Militarizada Marina Doenitz, realizó al 911 la noche en que la estudiante Dafne Zapata Quintos, de 13 años, perdió la vida dentro del plantel.

La desesperación se percibe en su voz desde el primer segundo de la grabación filtrada en redes sociales.

La llamada al 911 en el que piden con urgencia asistencia médica

Durante los primeros 60 segundos de la llamada presentada en Imagen Noticias con Nacho Lozano, la instructora suplica por asistencia médica urgente al percatarse de la gravedad de la menor.

Por favor, señorita, rápido porque creo que se me está muriendo la alumna. Por favor, por favor. ¡Dafne! ¡Dafne! Por favor, señorita, por favor”, rogó entre gritos la responsable del cuidado de las alumnas.

Momento a momento, la emergencia escaló en el teléfono. Pese a que la operadora insistía en realizar las preguntas de protocolo, las palabras de Estrellita delataron la urgencia en el lugar de los hechos.

Es mujer, tiene como 13-14 años. Apúrese por favor, señorita, porque está sacando espuma por la boca. Está inconsciente”, reportó a la central de emergencias.

Estrellita, quien fue vinculada a proceso imputada como autora material del delito, detalló en ese instante que Dafne se encontraba tirada en el suelo del baño.

La telefonista le ordenó colocar el cuerpo de la víctima de lado para evitar que se broncoaspirara con los fluidos y, posteriormente, le indicó iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), técnica que la instructora desconocía.

Siguiendo el ritmo que la operadora le marcaba por el teléfono —“Siga dando la compresión, no pare por favor. Uno, uno, uno, uno...” —, la mujer intentó reanimar a la estudiante durante aproximadamente cinco minutos y medio sin obtener respuesta.

Fue hasta después de ocho minutos que arribó al inmueble una ambulancia de Protección Civil. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado ni desmentido la autenticidad del audio.

La madre de la víctima, Alejandra Quintos Martínez, pide que se procese a la totalidad de los implicados. Foto: Imagen Noticias.

Madre de Dafne exige justicia

A casi dos semanas del fallecimiento y tras la difusión de este material, la madre de la víctima, Alejandra Quintos Martínez, reaccionó luego de que un juez de Control dictara la vinculación a proceso contra el director de la academia, Jorge Luis “P”, la instructora Estrellita y una estudiante.

La señora Quintos exigió que las capturas no se detengan ahí y se procese a la totalidad de los implicados.

Faltan más y vamos por ellos. Ninguno se va a liberar de esto. Caiga quien caiga: gobierno federal, Fiscalía, los de Doenitz, los que le agarraron el pelo, hasta los que amarraron, los que la dejaron sin comer, todos van a caer”, sentenció.

Reveló que en la carpeta de investigación existen pruebas y múltiples testimonios sobre los abusos cometidos contra su hija.

En ese sentido, hizo un llamado a Dana Yanina “N”, otra de las jóvenes mencionadas en el expediente, para que declare la verdad sobre lo ocurrido, al tiempo que denunció que familiares de dicha joven intentaron manipularla desde su dolor para formar un frente común, lo cual rechazó tras revisar las evidencias del Ministerio Público.

A 15 días del deceso de la alumna, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Tamaulipas emitió sus condolencias a la familia y aceptó que el caso indigna a la sociedad y obliga a reforzar la vigilancia institucional.

*mcam