Derrame de combustóleo pesado invade colonias del puerto de Salina Cruz, Oaxaca

Tras varias horas de incertidumbre de los habitantes de las colonias Jesús Razgado e Hidalgo Oriente, en el municipio porteño de Salina Cruz, Oaxaca, afectados por el derrame de combustóleo pesado, la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció el incidente registrado en la madrugada de hoy martes en ese punto del Istmo de Tehuantepec.

La institución dio a conocer que “activó los protocolos de emergencias, suspendió la operación del sistema de transporte para depresionar la línea afectada y así mitigar el flujo del hidrocarburo”, que invadió las zonas habitacionales del puerto, sin que los vecinos pudieran contener la fuga.

Según versiones de los afectados, las lluvias registradas en fecha reciente ocasionaron que el hidrocarburo se dispersara a las calles, poniendo el riesgo la Bahía La Ventosa, donde eventualmente podría llegar el escurrimiento de combustóleo.

Sin precisar el origen de la fuga del combustible que despide un olor fétido, Pemex aseguró que personal operativo atendió la contingencia, con el respaldo de Guardia Nacional, Defensa Nacional, así como la Protección Civil Estatal, y Municipal, Bomberos y corporaciones policiacas locales y estatales.

Exhortó a la población a seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Sin embargo, las calles de las colonias Jesús Razgado e Hidalgo Oriente lucen un riachuelo de combustible y en el vecindario resalta el miedo de una explosión, aunque la empresa lo descartó.