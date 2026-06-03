Derrame de hidrocarburo en Manzanillo tardó casi 24 horas en ser contenido

Casi 24 horas después de que pescadores denunciaron la presencia de combustible en aguas de la bahía de Manzanillo, autoridades federales desplegaron cerca de 900 metros de barreras de contención para evitar la dispersión del hidrocarburo detectado en las inmediaciones de la Terminal Marítima de Pemex.

La alerta fue emitida por trabajadores del sector pesquero desde la noche del lunes, cuando comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban una aparente mancha de combustible en la zona portuaria. Durante la madrugada y mañana del martes, los pescadores reiteraron la denuncia y señalaron que, pese a los reportes realizados, ninguna autoridad se había presentado para atender la situación.

Derrame de hidrocarburo en Manzanillo Foto: Especial

Adrián Michel, uno de los pescadores que interpuso la denuncia, relató que “iban a salir a laborar, a pescar. Nos dimos cuenta que olía demasiado a Diesel. Nos dimos cuenta que nuestras cuerdas, con las que nos amarramos al muelle estaba manchada y volteamos a ver el agua (del mar) y vimos la nata (suciedad) del Diesel”.

Fue hasta la mañana de este miércoles, cuando la Secretaría de Marina informó la activación del Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, luego de que la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo reportó la presencia del contaminante en inmediaciones de la Terminal de Pemex.

De acuerdo con la dependencia federal, durante una inspección se detectaron manchas dispersas de iridiscencia superficial en el agua, concentradas alrededor de las barreras perimetrales de la terminal petrolera, por lo que se puso en marcha el protocolo de atención a derrames, mismo que continúa para identificar el origen y y tipo de contaminante.

Derrame de hidrocarburo en Manzanillo Foto: Especial

Por otra parte, el director Operativo del Protección Civil del Estado de Colima, Alejandro Rodríguez, explicó que van a continuar “haciendo el monitoreo, para poder identificar el punto específico de donde fue el derrame; si fue algún buque, alguna lancha, o alguna área específica. Sabemos que muy cerca está el área de Pemex, pero no se tiene la certeza de que sea el punto".

La Marina detalló que, en coordinación con personal de ASIPONA, la Fuerza Naval del Pacífico y la Décima Cuarta Zona Naval, se realizan trabajos de limpieza y evaluación para determinar si la presencia del hidrocarburo correspondía a un evento aislado o a una fuga continua. Por ahora se trabaja para recuperar el hidrocarburo derramado y reducir al mínimo los daños al medio ambiente.