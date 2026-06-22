Profepa clausura alcoholera por presunto ecocidio en la cuenca del Papaloapan

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó una clausura total temporal a las descargas de aguas residuales del Complejo Agroindustrial de Santander. La planta alcoholera, ubicada en el estado de Veracruz, es investigada por su presunta relación con la mortandad masiva de peces en el río Limón, que desemboca en el río Papaloapan.

A pesar de contar con un permiso ambiental vigente hasta 2028 para verter sus residuos en campos de cultivo de caña, las inspecciones federales y estatales revelaron que la empresa operaba fuera de las normas ambientales, generando un "riesgo inminente de desequilibrio ecológico".

De acuerdo con el reporte oficial, una serie de inspecciones de la Profepa y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) de Veracruz confirmó que la compañía descargaba vinaza —un residuo líquido altamente contaminante derivado de la destilación del alcohol— directamente sobre suelo natural, en un predio que colinda con un arroyo local.

Durante el recorrido por las instalaciones de la alcoholera, las autoridades detectaron un tubo que transportaba las aguas residuales sin control hacia el terreno exterior, así como la acumulación de una sustancia color café oscuro y un aroma fétido en las canaletas internas. En los canales de desecho localizaron una gran cantidad de insectos muertos acumulados.

La autoridad federal también señaló que, al momento de la diligencia, la planta no registraba actividad productiva y solo realizaba tareas de mantenimiento, lo que no impidió la aplicación de las sanciones precautorias debido a la gravedad del daño potencial.

Además de la clausura, la Profepa impuso a la empresa medidas de urgente aplicación para delimitar, caracterizar y limpiar el predio contaminado.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que intensificará el monitoreo en la zona afectada. Tras un primer análisis realizado el 18 de junio, la dependencia ejecutará un nuevo muestreo técnico en el arroyo colindante para medir los niveles de oxígeno disuelto y verificar el cumplimiento de los parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-2021, norma oficial mexicana que regula los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales.

Cabe mencionar que las investigaciones de la PMA veracruzana iniciaron el pasado 17 de junio e incluyeron la georreferenciación de múltiples puntos de descarga clandestina o irregular en el exterior del predio para determinar el alcance real del impacto en el río Limón. Hay reportes de afectaciones en al menos 17 municipios, que principalmente señalan pérdidas para el sector pesquero y agrícola.

Las tres dependencias informaron que mantendrán la suspensión de actividades y la coordinación técnica e institucional en la zona hasta que se resuelva la problemática y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes contra la empresa.