Atribuyen a sargazo aparición de cientos de sardinas muertas en Puerto Morelos

La aparición de cientos de peces muertos en la playa de Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, movilizó a autoridades ambientales y especialistas, quienes determinaron de manera preliminar que el fenómeno corresponde a un proceso natural asociado a la descomposición del sargazo y la disminución del oxígeno en el agua.

La Secretaría de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Movilidad Sustentable informó que, tras una evaluación técnica y reuniones con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se descartó que se trate de un evento extraordinario o de contaminación masiva.

El titular de la dependencia, Gerardo Rosas, explicó que este tipo de episodios ocurre durante periodos de calma marina, cuando grandes cantidades de sargazo comienzan a descomponerse.

Ese proceso consume el oxígeno disuelto en el agua y provoca condiciones conocidas como hipoxia o anoxia, que pueden ocasionar la muerte de peces y otros organismos marinos.

Los especialistas precisaron que este fenómeno ha sido documentado en años anteriores en el Caribe mexicano; sin embargo, señalaron que en esta ocasión la cantidad de ejemplares afectados es mayor, situación que también podría estar relacionada con el aumento de la temperatura del mar y los efectos del calentamiento global sobre los ecosistemas costeros.

Durante los recorridos de inspección también se detectó una importante acumulación de sargazo en estado de descomposición. Facebook/Esto Es Quintana Roo Mx

La mayoría de los peces muertos son sardinas

De acuerdo con un reporte técnico elaborado por personal del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, la mayor parte de los organismos encontrados corresponde a sardinas.

Durante los recorridos de inspección también se detectó una importante acumulación de sargazo en estado de descomposición y agua con alta turbidez, condiciones que favorecen la reducción del oxígeno disponible para la fauna marina.

Las autoridades ambientales mantienen el monitoreo permanente para evaluar la evolución del fenómeno y determinar si existen otros factores que hayan contribuido al incremento en la mortandad de peces.

El gobierno municipal aclaró que la presencia de peces muertos se encuentra limitada a Bahía Petempich, por lo que el resto de las playas de Puerto Morelos no presenta condiciones similares.

Asimismo, continúan las labores de limpieza, vigilancia y evaluación ambiental para evitar afectaciones a los visitantes y reducir el impacto sobre el ecosistema.

Aunque los expertos consideran que la mortandad responde a un fenómeno natural, indicaron que el comportamiento del sargazo y las temperaturas cada vez más elevadas del mar podrían estar intensificando este tipo de episodios.

Durante 2026 ya se han registrado otros eventos similares en playas del municipio, lo que mantiene bajo observación a las autoridades ambientales y a la comunidad científica para identificar posibles cambios en la dinámica de los ecosistemas marinos del Caribe mexicano.

La información recabada durante los monitoreos permitirá establecer si el aumento en el recale de sargazo y las condiciones oceanográficas derivadas del cambio climático están modificando la frecuencia o magnitud de estos eventos.