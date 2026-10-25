Desarrolla alumno del IPN app con IA para el cuidado animal

Identificar la raza de un perro mediante una fotografía, consultar recomendaciones de cuidado, llevar el control de sus vacunas y localizar veterinarias cercanas son algunas de las funciones de Valican, una aplicación con inteligencia artificial desarrollada por Gerardo Leonardo Santana Islas, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El proyecto, creado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), combina reconocimiento de imágenes y herramientas de consulta para reunir en una sola plataforma información útil para el cuidado de los animales de compañía.

La aplicación utiliza una red neuronal convolucional y técnicas de aprendizaje automático. Para entrenar el modelo, el estudiante empleó 400 imágenes por cada una de las siete razas que reconoce actualmente: Chihuahua, Bulldog francés, Labrador, Golden retriever, Pug, Schnauzer y Yorkshire terrier.

A partir de una fotografía tomada con el celular, el sistema identifica la raza y despliega información sobre sus características, alimentación, higiene, actividad física y enfermedades asociadas. También permite registrar vacunas y establecer recordatorios para dar seguimiento a las medidas preventivas.

Valican incorpora, además, un mapa de clínicas veterinarias y establecimientos de hospedaje para mascotas en un radio aproximado de cinco kilómetros.

La idea surgió después de que Santana Islas perdió a Valiant, una paloma blanca que había rescatado durante la pandemia. La experiencia lo llevó a plantearse cómo la falta de información sobre una especie y sus necesidades podía influir en las decisiones de sus cuidadores.

“Entonces me surgió esta idea de si yo hubiera tenido la información de su cuidado, si hubiera tenido la información de veterinarios cercanos, o si hubiera sabido, aunque sea la especie a la que pertenecía mi ave con certidumbre hubiera hecho las acciones correctas para salvarlo”, relató.

El desarrollo contó con la asesoría de Miguel Félix Mata Rivera, Izlian Yolanda Orea Flores y Bella Citlali Martínez Seis, académicos de la UPIITA. De acuerdo con la información del proyecto, las recomendaciones de cuidado fueron revisadas con asesoría veterinaria.

El estudiante aclaró que la herramienta no sustituye la consulta con un especialista. Su propósito es facilitar el acceso a información y ayudar a los propietarios a identificar necesidades de atención.

Entre las siguientes etapas del proyecto están ampliar el catálogo de razas, incorporar el reconocimiento de gatos, aves y reptiles, y desarrollar funciones de apoyo a la adopción responsable. También se prevé establecer convenios con clínicas veterinarias y establecimientos de hospedaje para facilitar el contacto y la gestión de citas.

La aplicación permanece en desarrollo y aún no tiene una fecha anunciada de lanzamiento. El objetivo de su creador es ofrecerla gratuitamente.