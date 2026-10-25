Tamaulipas fortalece coordinación con Federación y municipios para impulsar el bienestar: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno de Tamaulipas y los 43 ayuntamientos ha permitido avanzar en proyectos estratégicos y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas.

Durante una nueva emisión del programa Diálogos con Américo, el mandatario destacó que esta unidad institucional ha permitido sumar capacidades y recursos para atender las necesidades de la población e impulsar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.

“Todos estos resultados se explican solo porque hemos construido una unidad sólida, una unidad entre Federación, Estado y municipios”, señaló.

Villarreal Anaya resaltó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar obras y proyectos de infraestructura en Tamaulipas, bajo una visión de gobierno enfocada en reducir desigualdades, garantizar derechos sociales y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Entre las acciones impulsadas mencionó proyectos ferroviarios, carreteros, hidráulicos, de salud y vivienda, además de la ampliación de cruces internacionales y el fortalecimiento de los programas de bienestar.

El gobernador subrayó que las diferencias partidistas no deben convertirse en obstáculos para atender las necesidades de la población y puso como ejemplo la relación institucional que mantiene con los gobiernos municipales, independientemente de su filiación política.

“Por encima, repito, por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”, afirmó.

Como muestra de esta coordinación, recordó la gira que realizó por los 43 municipios para acompañar los informes de las presidentas y presidentes municipales, escuchar las demandas de las comunidades y revisar proyectos conjuntos.

Destacó que durante estos recorridos encontró disposición para trabajar de manera coordinada con autoridades de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, al considerar que la prioridad debe ser generar mejores condiciones de bienestar para la población.

Villarreal Anaya señaló que esta colaboración permite atender asuntos relacionados con el abastecimiento de agua potable, rehabilitación de caminos y carreteras, infraestructura hidráulica, servicios públicos y generación de alternativas productivas.

Asimismo, destacó que los programas federales de bienestar representan una derrama superior a 25 mil millones de pesos anuales en Tamaulipas, recursos dirigidos principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, que también contribuyen a fortalecer las economías locales.

Entre los avances alcanzados con respaldo federal mencionó la reconstrucción del puente de Altamira, la rehabilitación de carreteras federales y estatales y la operación de nuevos hospitales en Matamoros, Ciudad Madero y Tampico.

También resaltó el equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria con tecnología como tomografía, resonancia magnética y Gamma Scan, así como la ampliación de cinco mil espacios en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En materia de infraestructura estratégica, destacó la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, una planta potabilizadora, la tecnificación de distritos de riego, el puente Magueyes, el Puerto del Norte y la carretera Golfo Norte, proyecto de 570 kilómetros y cuatro carriles.

En el sector energético, mencionó nueve proyectos eólicos autorizados, líneas de conducción, una planta de ciclo combinado y trabajos de exploración petrolera en aguas profundas, que, dijo, contribuirán a fortalecer el liderazgo energético y logístico de la entidad.

El gobernador reconoció que aún existen retos por atender, pero aseguró que Tamaulipas mantiene una ruta clara para consolidar proyectos de largo alcance.

“Reconozco que no todo está resuelto, pero hay claridad de rumbo y vamos aún por mayores resultados”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que mantener la coordinación entre Federación, Estado y municipios será fundamental durante los próximos años para concretar inversiones, fortalecer la infraestructura y convertir los programas públicos en bienestar, justicia social y prosperidad para las familias tamaulipecas.