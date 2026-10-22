Llaman a proteger a 'lomitos' y 'michis' ante peligros en Día de Muertos

En el marco de las festividades de Día de Muertos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió una alerta para reforzar la protección de los animales, ante el incremento de riesgos por rituales y prácticas esotéricas que derivan en actos de crueldad.

Denuncia casos de maltrato animal Especial

De acuerdo con datos oficiales del programa CompAnimal, este organismo ha atendido 59 mil 588 reportes por maltrato animal desde 2019. Únicamente de enero a junio de 2026, la cifra alcanzó los 6 mil 616 casos, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo de 2025.

El gato negro es un aterrador cuento de Edgar Allan Poe. Foto: LeBooks

En ese sentido, los perros concentran el 86% de las denuncias y los gatos el 9%, destacando las agresiones físicas (11%) y el encierro o encadenamiento (9%).

Asimismo, la institución documentó que desde 2023 se han registrado 203 casos específicamente vinculados a ceremonias y mitos. Especies de pelaje negro o blanco, principalmente perros y gatos, así como cabras, gallos y cuervos, enfrentan la mayor vulnerabilidad de ser capturados o comercializados para sacrificios y ofrendas durante esta época.

Los rituales de buena suerte en Halloween

"El cuidado de los seres sintientes es una responsabilidad permanente y el maltrato animal puede constituir un delito. La prevención, la vigilancia y la denuncia son fundamentales para evitar que las tradiciones se conviertan en un peligro para su vida", advirtió el Consejo Ciudadano.

Cuida a animales de compañía Especial

Para prevenir situaciones de violencia, la entidad recomendó mantener a los animales dentro del hogar, reforzar la seguridad de los inmuebles para evitar sustracciones y suspender temporalmente las adopciones de ejemplares de pelaje oscuro durante la temporada.

Finalmente, el organismo exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa o clandestina.