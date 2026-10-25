Hallan cuerpos de pareja atados en estado de descomposición

Cuatro personas sin vida y un hombre lesionado por arma de fuego es el saldo de tres hechos violentos registrados en distintos puntos de Hidalgo, dos de ellos en el municipio de Huichapan y uno más en Francisco I. Madero.

El primer caso se reportó en la carretera Actopan-Progreso, a la altura de la colonia El Jagüey del Gontzudi, en Francisco I. Madero, donde fueron encontrados los cuerpos de una mujer y un hombre en avanzado estado de descomposición. Ambos presentaban huellas de violencia; además, el masculino tenía las extremidades atadas. La mujer fue reconocida por un familiar mediante las iniciales B. E. C. A.

En otro incidente, dos personas perdieron la vida en las inmediaciones de Llano Largo, cerca del acceso a Huixcazdhá, sobre el camino que comunica con San Juan del Río, Querétaro. En el lugar se reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

Asimismo, durante la madrugada del sábado 24 de octubre, policías municipales atendieron el reporte de un hombre baleado en la pierna izquierda, sobre la carretera federal Portezuelo-Palmillas, en Llano Largo, Huichapan. Tras recibir atención inicial, fue trasladado al Hospital General de ese municipio. En la zona también fue asegurada una camioneta Nissan tipo estaquitas.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y otras corporaciones intervinieron en los distintos puntos, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realiza las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han informado detenciones por estos crímenes ocurridos en Hidalgo.

Muere atropellada al intentar cruzar la carretera

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada cuando intentaba cruzar la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del acceso a Tepalcingo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, la víctima buscaba llegar al otro lado de la vialidad para abordar una unidad del transporte público cuando fue impactada por un automóvil que transitaba por la zona.

En un video de una cámara de seguridad se registró el incidente, en las imágenes de observa que el vehículo involucrado circulaba a exceso de velocidad, aunque las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Tras el impacto, la mujer quedó tendida sobre la carretera y perdió la vida en el lugar, sin que pudiera recibir atención médica que le salvara la vida.

El conductor involucrado presuntamente no se detuvo para auxiliar a la víctima y continuó su camino, por lo que su localización será fundamental para el esclarecimiento de los hechos y poder deslindar responsabilidades.

A la zona acudieron paramédicos que confirmaron el deceso de la mujer, por lo que se dio intervención a personal ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para el inicio de las indagatorias y el levantamiento del cuerpo.

Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el atropellamiento e identificar al automovilista involucrado.