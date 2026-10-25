Detienen a 24 jóvenes por armar “Halloween en patines” en plena vía pública

Un grupo de 24 patinadores vestidos con disfraces alusivos al Halloween fueron detenidos en San Pedro Garza García, Nuevo León, por no contar con el aviso correspondiente para realizar esta actividad en la vía pública.

Policías municipales ejecutaron la detención de los patinadores, 17 hombres y siete mujeres, sobre la calzada Mauricio Fernández Garza en el referido ayuntamiento.

La intervención de las autoridades se realizó la noche del sábado en el cruce de Bosques del Valle y Vasconcelos.

Un grupo de 24 patinadores vestidos con disfraces alusivos al Halloween fueron detenidos por no contar con el aviso correspondiente para realizar esta actividad en la vía pública. Foto: Especial

Los detenidos fueron puestos a disposición de Justicia Cívica para determinar lo conducente conforme al reglamento municipal.

De acuerdo con el artículo 114 del Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial de San Pedro Garza García los organizadores de concentraciones recreativas o deportivas que puedan afectar la circulación vial deben presentar un aviso por escrito ante la autoridad municipal con al menos 10 días hábiles de anticipación.

Lo anterior a fin de que se puedan implementar las medidas de seguridad necesarias.

Un grupo de 24 patinadores vestidos con disfraces alusivos al Halloween fueron detenidos por no contar con el aviso correspondiente para realizar esta actividad en la vía pública. Foto: Especial

En CDMX zombies invaden las calles

La tarde de este domingo las hordas de infectados marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En su camino esparcieron terror y contagiaron a cientos de personas que se reunieron a ver la marcha anual de los muertos vivientes.

Los seres terroríficos lucieron sus cuerpos ensangrentados y putrefactos y buscaron atemorizar a todo aquel que se atreviera a verlos.

Hubo de todo: zombies, monstruos, asesinos seriales, payasos malditos, carniceros diabólicos, médicos psicópatas, monjes maníacos y también aquellos personajes que buscan aniquilar a los infectados como soldados de élite y cazadores del Apocalipsis.

Algunos de los zombies esparcieron sus infecciones en familia.

Nos gusta mucho el maquillarnos a mi familia y a mí, entonces decidimos estar aquí", dijo Adriana Fuentes, disfrazada de asesina serial capitalina.

Otros relataron que les costó horas e, incluso, días elaborar sus atuendos y caracterizaciones.

La falda, como es palma natural, es la que cuesta más trabajo, es alrededor de unas seis horas estarla elaborando", dijo Viridiana Rocha, quien representaba ana Lilo zombie.

El disfraz y todo como una semana en hacerlo y ya maquillaje como media hora", contó Vania, quien se convirtió en una heladera zombie de Tizayuca.

A pesar de lo terrorífico, la Marcha Zombie 2026 se vivió en un ambiente familiar en donde los más pequeños enfrentaron sus miedos.

Los seres de ultratumba y los soldados de élite dijeron que les gusta ir a marchar por la unión que hay entre ellos y porque es una buena causa.

Por la comunidad y, la verdad, la unidad que tenemos todos los de Umbrella", dijo Julio César, disfrazado de soldado con indicativo Pantera.

Es una causa social, en este caso, la Marcha Zombie recauda lo que es alimentos para el banco de alimentos", dijo Rocha.

A pesar de los personajes infernales, los asistentes reconocieron que la marcha de los malditos es un evento muy familiar y que ya se ha convertido en una tradición. "Principalmente el tema familiar, hay muchas familias aquí conviviendo y pues esto es parte de nuestras, ahora sí que también, tradiciones aquí en México", agregó Fany Jiménez, visitante de Tultitlán.