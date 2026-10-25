Con obras y apoyos al campo, Alejandro Armenta impulsa nuevas oportunidades para familias de Pantepec

Después de décadas de espera, habitantes de comunidades rurales de Pantepec comenzaron a recibir obras para mejorar sus calles y caminos, así como apoyos para fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias.

Durante una gira de trabajo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó apoyos del programa Fortalecimiento al Campo Poblano y recursos de Obra Comunitaria, con acciones orientadas a atender necesidades históricas y generar nuevas oportunidades para las familias.

El mandatario destacó que la responsabilidad de los gobiernos es reducir desigualdades y respaldar a quienes menos tienen. En el caso del campo, señaló que es necesario transformar los productos, generar valor agregado y procurar que los beneficios económicos lleguen a quienes trabajan la tierra.

Armenta informó que la superficie sembrada en Puebla pasó de 50 mil hectáreas en 2025 a 200 mil en 2026, con una meta de alcanzar 400 mil hectáreas en 2027. También anunció que próximamente entrará en funcionamiento el Centro de Transformación e Innovación en Francisco Z. Mena, donde serán procesados derivados del limón de la región para generar mayores ingresos y nuevas alternativas de comercialización para los productores.

En materia de infraestructura, el programa de Obra Comunitaria permitirá que las propias localidades determinen cuáles son sus necesidades prioritarias. Los proyectos cuentan con financiamientos de entre 100 mil y 900 mil pesos, mientras que los comités encargados de administrarlos están integrados por cinco personas y deben incluir a una mujer como tesorera.

Durante la jornada fueron entregados cuatro proyectos productivos, con una inversión superior a un millón 500 mil pesos. Habitantes de Loma Bonita y del ejido La Garza destacaron que las obras permitirán mejorar las condiciones de sus calles y facilitar el traslado de las cosechas.

En el caso de La Garza, los habitantes contarán por primera vez con un camino saca cosechas, infraestructura que permitirá facilitar el traslado de los productos del campo.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que Puebla cerrará 2026 con 2 mil 500 equipos agrícolas, con lo que se cumplirá anticipadamente la meta establecida para 2027.

Durante la entrega número 47 de Apoyos al Campo se distribuyeron 2 mil 80 apoyos, con una inversión de 30 millones de pesos, destinados a fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias. La estrategia contempla insumos, herramientas, cinco mil molinos, módulos de maquinaria con tractores y drones, así como proyectos productivos dirigidos a 15 mil mujeres rurales.

La funcionaria añadió que el valor de la producción agrícola en Puebla aumentó de 64 mil millones a 84 mil millones de pesos y destacó que los pequeños productores representan 80 por ciento del sector en la entidad. Además, durante la jornada se entregaron 3 mil 600 plantas como parte del Programa de Reforestación 2026.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla busca mejorar las condiciones de las comunidades rurales mediante infraestructura, apoyos al campo y proyectos productivos que contribuyan a fortalecer la economía de las familias.