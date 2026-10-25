Marina detiene a colombiano ligado a la mafia de préstamos “gota a gota”

En Salina Cruz, Oaxaca, fue detenido Henry “N”, de nacionalidad colombiana, identificado preliminarmente como presunto jefe de una célula dedicada a préstamos bajo la modalidad “gota a gota”, y vinculado al Cártel de Sinaloa y al grupo de una persona identificada como “Bogar”, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina).

La dependencia informó que en el mismo operativo fue detenido Luis Adán “N”, en un domicilio donde se localizaron presuntas drogas, cuya cantidad está pendiente de contabilizarse.

En las últimas horas se realizaron, en diversos municipios oaxaqueños, nueve cateos con un saldo de cinco personas detenidas y se aseguraron dos armas cortas, aproximadamente 111 dosis de presuntas drogas, tres pipas y dos inmuebles.

En el marco de estas acciones, en Asunción Ixtaltepec, fue detenido Andrés “N”, con domicilio reportado en calle Moctezuma, colonia Quinta.

Se detalló que en este inmueble se aseguraron dos armas cortas calibre .22; una marca Mendoza, con un escudo de Caballería del Ejército Mexicano, y otra marca Jennings, modelo J-22.

En otro cateo, del que no se detalló la ubicación, se aseguraron 24 dosis de presunta mariguana y 32 dosis de presunto cristal, además del inmueble.

Ambos sujetos fueron detenidos en posesión de 22 dosis de presunta mariguana y 33 dosis de metanfetamina; junto con tres pipas y se aseguró un inmueble.

Los cateos se realizaron también en Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa y Asunción Ixtaltepec, en investigaciones de Inteligencia Naval que relacionó los inmuebles con la estructura delictiva denominada “Los Cromos”.

Se indicó que, al corte de la información, estaban pendientes dos cateos adicionales y la cuantificación de las sustancias localizadas en uno de los domicilios.

Las personas detenidas y los efectos asegurados quedarán a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, detalló el reporte de la Marina.

En Colima cae el “Mando 20” del CJNG

Por Ernesto Méndez

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en Tecomán, Colima a Leopoldo David López Sánchez, alias “Mando 20” o "T-20", Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores, a quienes les aseguraron armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Mando 20" es considerado el coordinador operativo del CJNG, y está relacionado con la explosión de un vehículo frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre de 2025.

Además, se le vincula con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, y con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de un agricultor colimense.

La detención de Leopoldo David López Sánchez, Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores fue resultado de trabajos de inteligencia naval desarrollados entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, en coordinación con la Fiscalía General de la Repíublica (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sobre el auto-bomba en Michoacán, el análisis de cámaras y registros de los arcos del C5i de Colima permitió reconstruir los desplazamientos de vehículos que acompañaron a la camioneta utilizada en el atentado.

Este seguimiento abrió líneas de investigación sobre personas e inmuebles relacionados con el caso.

Una de las camionetas investigadas fue repintada de rojo a blanco y modificada en su parte frontal.

Pese a esos cambios, se mantuvo su identificación y se documentaron sus desplazamientos hacia distintos domicilios de interés.

La combinación de geolocalización e inteligencia de señales permitió reducir las áreas de búsqueda y ubicar un inmueble frecuentado por el investigado.

En las indagatorias, se emplearon aeronaves no tripuladas y drones para obtener imágenes de viviendas, ranchos y predios de difícil acceso.

El reconocimiento aéreo permitió identificar las características de los inmuebles y complementar la información obtenida por los equipos en tierra.

Los resultados tecnológicos fueron corroborados mediante identificación visual, vigilancia y seguimiento en campo.

La investigación derivó en dos cateos simultáneos en Tecomán, Colima, el 22 de octubre de 2026, en los cuales fue detenido el objetivo.

El resultado reunió meses de análisis de información, seguimiento técnico, reconocimiento aéreo y coordinación operativa.