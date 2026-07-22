Desaparecen 35 vehículos de bodegas de Cuautla tras detención de exedil

El ayuntamiento de esta ciudad confirmó el robo de 35 vehículos de sus bodegas.

De acuerdo con el alcalde Salvador Molina, el hecho pudo haber ocurrido en la crisis de representación municipal, tras la detención del ex alcalde Jesús Corona Damián y el breve período que estuvo al frente del ayuntamiento la Síndica Nancy Echeverría.

El edil dijo que se presentarán las denuncias para deslindar responsabilidades, pero se requiere que esta vaya acompañada de las pruebas suficientes derivadas de una auditoría.

Este viernes se espera que se haga una evaluación del avance en el Plan Cuautla, sobre la seguridad en donde se presume la participación de más actores políticos de la zona oriente de Morelos en actividades delictivas.