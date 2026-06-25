Cámaras captan violento asalto en agencia de motocicletas de lujo en Cuernavaca | VIDEO

Dos hombres armados asaltaron a empleados de una agencia de motocicletas de lujo ubicada en Cuernavaca, Morelos, donde lograron escapar sin ser detenidos por la autoridades.

De acuerdo con testimonios y las grabaciones de videovigilancia del establecimiento, ubicado en la colonia Vista Hermosa, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en la sucursal localizada sobre la avenida Río Mayo.

En este contexto, las imágenes muestran que los presuntos responsables arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. Ambos portaban cascos que ocultaban completamente sus rostros, lo que dificultó su identificación.

Al ingresar al negocio, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y obligó a cuatro empleados que se encontraban en la entrada a tirarse al piso, mientras mantenía el control de la situación.

De manera simultánea, el segundo implicado ingresó al establecimiento después de amedrentar a otro trabajador que permanecía en el exterior. Una vez dentro, comenzó a despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el área de atención.

Aunque los delincuentes lograron someter al personal sin encontrar resistencia, únicamente dos empleados fueron despojados de objetos de valor.

Durante el asalto, dos trabajadores permanecieron ocultos detrás del mostrador y fuera del campo visual de los agresores, mientras que otros cuatro empleados lograron escapar por una puerta trasera para resguardarse y evitar ser víctimas del robo.

Tras consumar el atraco, los responsables abordaron nuevamente la motocicleta en la que habían llegado y se dieron a la fuga. A pesar de que el hecho fue reportado de inmediato y se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, los presuntos delincuentes no fueron localizados.