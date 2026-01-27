Desactivan palenque clandestino en Zamora, Michoacán; había 250 personas haciendo actos ilegales

Autoridades de Michoacán informaron que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se llevó a cabo un operativo en la localidad de Ario de Rayón, municipio de Zamora, donde se desactivó un palenque clandestino en el que se realizaban peleas de gallos.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal de Zamora, quienes acudieron al lugar para desalojar a más de 250 asistentes que presenciaban las actividades ilegales.

Suspensión de la actividad

La intervención permitió suspender de inmediato las peleas de gallos. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía local, quienes aseguraron el área y dispersaron a los presentes.

El despliegue concluyó sin personas detenidas. Sin embargo, las fuerzas del orden reiteraron que este tipo de palenques clandestinos están prohibidos en Michoacán.

Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse a través de las líneas de atención 911 Emergencias y 089, habilitadas para recibir reportes de manera inmediata y confidencial.

¿Qué es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral lanzada en noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas de la violencia en Michoacán. Contempla 12 ejes estratégicos, más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, con el objetivo de pacificar el estado sin recurrir a la guerra, fortaleciendo seguridad, desarrollo social y justicia.

El Plan Michoacán busca reducir la violencia estructural en la entidad mediante acciones coordinadas entre el gobierno federal, estatal y municipal. La estrategia se centra en:

Seguridad y justicia: fortalecimiento de cuerpos policiales, combate al crimen organizado y acceso a la justicia.

fortalecimiento de cuerpos policiales, combate al crimen organizado y acceso a la justicia. Desarrollo económico: inversión en infraestructura carretera, hidráulica y proyectos productivos.

inversión en infraestructura carretera, hidráulica y proyectos productivos. Bienestar social: becas, apoyos a mujeres y jóvenes, salud, vivienda y educación

becas, apoyos a mujeres y jóvenes, salud, vivienda y educación Rescate cultural y comunitario: recuperación de espacios públicos, promoción de actividades deportivas y culturales para prevenir la violencia.

El plan se articula en 12 ejes que abarcan: Seguridad pública y justicia; desarrollo económico y empleo; infraestructura carretera y de agua; programas para el Bienestar; educación, salud y vivienda; cultura y deporte; apoyo a mujeres y jóvenes; planes de justicia y desarrollo integral para pueblos indígenas.

Inversión y alcance

Monto total: más de 57 mil millones de pesos destinados a Michoacán.

más de destinados a Michoacán. Acciones previstas: más de 100 programas y proyectos en distintos sectores.

más de en distintos sectores. Beneficiarios: se estima que 1.5 millones de personas recibirán apoyos directos en 2026, principalmente a través de becas y programas sociales.

El Plan Michoacán es una estrategia integral de pacificación y desarrollo que busca atender las raíces de la violencia en el estado mediante inversión social, infraestructura y fortalecimiento institucional. A diferencia de enfoques anteriores basados en confrontación armada, este plan apuesta por la prevención, justicia social y reconstrucción comunitaria como vías para lograr la paz duradera en Michoacán.