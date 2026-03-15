Derrame de hidrocarburo afecta a bañistas en Veracruz

Una familia compartió las manchas oscuras que les brotaron en la piel luego de introducirse a playas de Veracruz afectadas por el derrame de hidrocarburo.

Alex del Puerto publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotografías en donde se observan las manchas en la piel de sus hijos, así como un peine que quedó impregnado del hidrocarburo luego de que se lo pasaran por el cabello.

Del Puerto explicó que acudieron a la playa Gaviotas ubicada en Boca del Río, y al volver notaron que sus dos hijos tenían manchas negras en varias partes del cuerpo.

Uno de los chicos tenía chapopote impregnado en el cabello que tuvieron que quitarle con ayuda de un peine.

"Parecido a las características del chapopote o petróleo no lo sé con exactitud, pero tiene un olor característico aceitoso es increíble hasta dónde puede llegar el daño y sobre todo decir todo está controlado pues justo hace unos días oí noticias sobre un derrame de crudo en las playas del sur de Veracruz", escribió Del Puerto.

Aseguró que muchas personas como él no eran conscientes del daño a la salud que puede generarse al introducirse a una playa contaminada por el combustible.

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JCS