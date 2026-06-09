Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una nueva fuga de hidrocarburos, esta vez de un ducto de combustóleo en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

Aunque la empresa no detalló si se trata de una falla o una afectación por toma clandestina.

Sin embargo, aseguró que ya se encuentra atendiendo el incidente por lo que activó los protocolos institucionales de atención a emergencias, esto al mismo tiempo que suspendió la operación del sistema de transporte.

Esto con el objetivo de depresionar la línea afectada y así mitigar el flujo de los hidrocarburos que se están fugando.

Nueva fuga de hidrocarburos: Pemex reporta derrame de combustóleo en Oaxaca. Cuartoscuro

Trabajadores especializados de la empresa se encuentran en el sitio del incidente para la atención del mismo. Las labores operativas reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad”.

La empresa dijo que mantendrá una vigilancia permanente en la zona, sin embargo, exhortó a la población a seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

En los últimos meses, Pemex ha registrado una serie de incidentes, principalmente fugas, como la que se registró en febrero pasado en el Golfo de México, así como los detectados en la refinería de Dos Bocas, los cuales no solo ha derivado en una importante contaminación al medio ambiente, sino incluso en la pérdida de vidas humanas.