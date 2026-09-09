Joven se hace pasar por muerta para no pagar la tanda; funeraria la desmiente

Habitantes de Juárez, Nuevo León, denunciaron a una organizadora de tandas por un presunto fraude equivalente al millón de pesos.

Por medio de la red social Facebook, múltiples usuarios señalan que la joven identificada como Vanelly Zavala Hernández los habría engañado para adueñarse ilegalmente del dinero que le fue depositado.

De acuerdo con los reportes, la joven habría actuado en complicidad con otras dos personas (una amiga y su esposo), quienes se han deslindado del caso.

Afirman que fingió su muerte

Los denunciantes han señalado, además, que el círculo cercano de Vanelly Zavala Hernández ha publicado falsas esquelas relacionados a su supuesto fallecimiento.

En redes sociales es posible ver algunas imágenes al respecto, en donde aparece la imagen de la denunciada en color blanco y negro, con mensajes alusivos a su deceso.

Funeraria desmiente velación de tandera

Luego de que algunas esquelas manifestaran que los restos mortales de Vanelly estaban siendo velados en la funeraria La Fe, el recinto salió a desmentir la información a través de su cuenta de Facebook.

Les comunicamos atentamente que este servicio no se está llevando a cabo en nuestra Capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar o conocido de la persona, por su atención. Gracias”, se lee.

Lo anterior desató la molestia de las presuntas víctimas del fraude, quienes consideraron que la tandera estaba elaborando un gran engaño para no devolver el dinero que le fue confiado.

Hasta el momento se desconoce si el caso ha sido denunciado formalmente ante las autoridades locales, quienes podrán estar frente a un caso más de fraude relacionado con tandas.

Esta no sería la primera vez que ocurre una situación así, vale recordar lo sucedido con Ingrid Jasso, mujer que a inicios de 2026 fue denunciada por un fraude equivalente a los 6 millones 301 mil 680 pesos en Monterrey.

Hasta el pasado mes de enero, Ingrid Jasso tenía encima al menos 10 denuncias de personas que afirmaron haber sido engañadas por su modelo de ahorro informal.

Los denunciantes han señalado, además, que el círculo cercano de Vanelly Zavala Hernández ha publicado falsas esquelas relacionados a su supuesto fallecimiento. Foto: Especial

Otro caso de fraude millonario con tandas

En enero pasado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una investigación formal contra Ingrid Jasso, originaria de Monterrey, por su presunta responsabilidad en un fraude millonario relacionado con la organización de tandas, un esquema de ahorro informal que habría afectado a decenas de personas en la entidad.

De acuerdo con información oficial, ya existen denuncias individuales en su contra. Las víctimas refieren haber entregado cantidades que van desde miles de pesos hasta casi 3 millones de pesos por persona, mientras que estimaciones difundidas por los propios afectados señalan que el monto total del presunto fraude superaría los 20 millones de pesos.

El caso se viralizó en redes sociales

El tema cobró notoriedad en los últimos días luego de viralizarse en TikTok y Facebook, donde decenas de usuarios comenzaron a compartir testimonios y evidencias sobre su participación en las tandas organizadas por Ingrid Jasso.

Según los afectados, durante años el sistema funcionó sin contratiempos, lo que generó confianza entre los participantes y los motivó a invertir sumas cada vez más altas. Sin embargo, la situación cambió cuando los pagos dejaron de entregarse, detonando sospechas y reclamos colectivos.

Así operaban las tandas de alto monto

De acuerdo con los relatos difundidos en redes sociales, la mujer organizaba tandas de alto valor, un método de ahorro en el que los participantes aportan una cantidad fija de manera periódica y reciben el monto acumulado en una fecha previamente acordada.

Algunos denunciantes aseguran que participaron durante siete u ocho años en este esquema, sin incidentes previos. No obstante, el sistema comenzó a colapsar cuando algunos integrantes dejaron de pagar o abandonaron las tandas, generando faltantes financieros.

Presuntamente, la organizadora habría intentado cubrir esos huecos con dinero de nuevas tandas, creando una cadena de deudas que eventualmente se volvió insostenible y dejó sin pago a decenas de personas.

Reconocimiento de adeudos y estallido del conflicto

Capturas de pantalla y mensajes compartidos por los afectados muestran que la propia señalada habría reconocido que ya no contaba con los recursos suficientes para cubrir los adeudos pendientes. Este reconocimiento detonó la molestia colectiva, así como la difusión masiva del caso en plataformas digitales.

A partir de ese momento, los reclamos públicos se multiplicaron y comenzaron a presentarse denuncias formales ante la autoridad ministerial en Nuevo León.