Se demora el relevo en Washington; Congreso tarda 9 días en ratificar a Lazzeri

En momentos en que se requiere fortalecer la relación México-Estados Unidos, la ratificación del nuevo embajador de nuestro país en Washington, Roberto Lazzeri Montaño, se demora nueve días en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Lo anterior porque, aunque el nombramiento fue recibido por dicha instancia legislativa por parte de la Presidencia de la República el pasado 1 de junio, la Primera Comisión de la Permanente sesionará para aprobar el dictamen respectivo hasta el 10 de junio, es decir, nueve días después.

Será hasta mediados de la próxima semana cuando la Primera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Alejandro Murat, sesione y cite a comparecer a Roberto Lazzeri, a fin de aprobar el dictamen.

Posteriormente, ese mismo día se estará en posibilidad de que, en la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se vote la designación y rinda protesta el nuevo representante diplomático ante Washington.

El gobierno de Donald Trump dio su beneplácito a Roberto Lazzeri como representante de México ante su gobierno desde el 20 de mayo pasado. Desde esa fecha hasta el 10 de junio habrán transcurrido 21 días sin que el embajador haya sido ratificado por senadores y diputados que integran la Permanente.

Lazzeri sustituye a Esteban Moctezuma y entre los principales retos que tendrá el nuevo embajador en Estados Unidos están la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los aranceles y lograr una mejor coordinación en materia de seguridad, con respeto a la soberanía de México.