Claudia Sheinbaum se reúne con Roberto Lazzeri

El embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, en espera de ser ratificado por el Senado, acudió a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin dar detalles de su encuentro con la Jefa del Ejecutivo, dijo que vino a Palacio Nacional “para el día día”.

El pasado 21 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Roberto Lazzeri recibió el beneplácito de Estados Unidos como el nuevo embajador de México en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma.

Su presencia se da en el contexto del proceso de la Revisión Conjunta del T-MEC entre México y Estados Unidos.

El pasado 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Lazzeri, quien se desempeñaba como director general de Nafin-Bancomext, los bancos públicos de desarrollo, como embajador de México en Estados Unidos.

En ese momento, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que Roberto Lazzeri contaba con el perfil ideal para las negociaciones para las negociaciones formales bilaterales del T-MEC.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió formalmente al Senado de la República la propuesta de su nombramiento para su correspondiente ratificación.