Dejaron educación superior 3 millones; crisis obliga a cambiar modelo

En la última década, la universidad dejó de ser una garantía clara de movilidad social para millones de jóvenes en México. Mientras el abandono escolar crece y el retorno económico de los títulos se desploma, las instituciones de educación superior enfrentan decisiones estratégicas impostergables para redefinir su sentido, su modelo y su valor en un contexto marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial.

Alrededor de tres millones de jóvenes abandonaron la universidad en el país, informó el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí. Al mismo tiempo, el valor económico del título universitario cayó de manera significativa: entre 2016 y 2024, la variación del ingreso promedio trimestral de quienes cuentan con licenciatura pasó de 395 a 222%, mientras que en el nivel de posgrado el desplome fue aún mayor, al pasar de mil 260 a 491 por ciento.

Este deterioro ayuda a explicar por qué la universidad resulta cada vez menos atractiva para las nuevas generaciones y por qué el sistema enfrenta una crisis que va más allá de la cobertura o la infraestructura.

Las universidades enfrentan decisiones estratégicas que no pueden seguir postergándose”, afirmó Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), durante el IFE Conference 2026, realizado en el Tecnológico de Monterrey.

El título es aún indispensable en muchos trabajos, pero ha perdido valor

Pese a la pérdida de valor percibido del título universitario, éste sigue siendo un requisito indispensable en amplios segmentos del mercado laboral. En sectores regulados por ley —como la salud, el derecho, la educación, la arquitectura, las ingenierías y la contaduría— la cédula profesional continúa siendo una condición obligatoria para ejercer.

El mismo patrón se mantiene en el servicio público, los organismos reguladores, el sistema judicial, las instituciones financieras, los bancos de desarrollo y buena parte de las grandes corporaciones.

En contraste, otros sectores han comenzado a relativizar la importancia del título, particularmente en áreas vinculadas a la tecnología, la economía digital, el diseño, la comunicación, el marketing, el análisis de datos y el desarrollo de software.

Desafíos

El panel puso sobre la mesa las tensiones que enfrenta el sistema: la adopción tecnológica frente a la misión social, la flexibilidad frente a la calidad académica y la experimentación frente a la sostenibilidad institucional.

*mcam