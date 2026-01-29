Presentarán reforma electoral, pese a diferencias con aliados, señala Sheinbaum

Pese al desacuerdo que pudieran tener partidos aliados a Morena respecto a la reforma electoral, la iniciativa se presentará en el inminente periodo ordinario de sesiones, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo puntualizó que las diferencias que hay con los partidos Verde y del Trabajo sobre la reforma no serán impedimento para presentar la iniciativa a la Cámara de Diputados en el periodo ordinario, que inicia este domingo.

Sí. Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo no vamos a presentar lo que consideramos indispensable a partir de lo que la comisión ha recogido de los foros, de las encuestas, indispensable para mejorar nuestro sistema electoral”, puntualizó.

El pasado 23 de enero, Excélsior destacó la declaración de la Presidenta, quien anunció que ya existe un borrador de la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión.

Presidenta descarta iniciativa preferente

Comentó que la iniciativa de reforma no será presentada como preferente.

El pasado 22 de enero, la mandataria confirmó que ya existe un borrador de la reforma electoral que se encuentra en revisión.

Desde Puebla, sostuvo que su gobierno ya trabaja en la reforma constitucional, la cual, dijo, se presentará en febrero.

Se necesita que plurinominales no sean definidos por las “cúpulas de partidos

Sobre la disminución de los plurinominales, la Presidenta indicó que se trata de un tema que continúa analizando.

Sin embargo, puntualizó la necesidad de que estas minorías no sean listas de los partidos políticos, y que no sean definidas por las “cúpulas de los partidos”, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera.

“No, (no se reducen) estamos en esa revisión de las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar, pues, esperamos en febrero”, indicó.

