Exrector de la Universidad de Campeche niega portación de drogas y denuncia irregularidades

No hay pruebas o evidencias sobre la supuesta portación de drogas al interior de la camioneta que transportaba al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche José Alberto Abud Flores.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para la Primera Emisión de Imagen Radio, el doctor Flores explicó que “no hay ninguna evidencia” sobre los sobres con cocaína en su interior y por las cuales fue detenido el pasado 13 de enero.

Curiosamente las cámaras, que deberían de grabar la evidencia, se echaron a perder y las mandaron a reparar. No hay ninguna evidencia, nada que pueda soportar las acusaciones”.

El académico relató la serie de irregularidades del caso que lo mantiene bajo proceso, ya que éste inició con una llamada anónima denunciando la presencia de una camioneta con reporte de robo, “después cambia la versión a una camioneta que llevaba armas y drogas”.

Incluso, la aparición de la droga cambia de lugares de un momento a otro. La versión del mismo policía que narra cambia de un lugar a otro. Hay un desaseo, una total mala fe en todo lo que se hizo con tal de detener nuestro vehículo, detenerme con las personas que venían acompañándome”.

Esto, de acuerdo con Abud Flores, para retirarlo de su puesto, “en la madrugada, en lo oscurito”.

Abud Flores descartó regresar o intentar buscar de nuevo su puesto como rector universitario, “yo no deseo regresar, no, absolutamente”.

“UNIVERSITARIOS NO DEBEN SER ELITISTAS”

Ante el cambio de dirigencia en el CIDE, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que durante el periodo neoliberal la educación superior sufrió un proceso de elitización y se alejó de los problemas nacionales.

Para todas las instituciones, no en particular para el CIDE, yo creo que deben dejar de ser instituciones elitistas y estar mucho mayor, mucho más integradas a los problemas de la nación y al pueblo.

Esta visión de que se estaba encima de todos, pues es algo que no debe ocurrir. Por más que tengas 50 años de carrera académica y tengas mil publicaciones o dos mil publicaciones” (…) “Nunca estás por encima de nadie, no estás por encima de un campesino, no estás por encima de un obrero, no estás por encima de una ama de casa, no estás por encima de una trabajadora del hogar, nunca”, enfatizó.

Comentó que la visión elitista que asume parte de los académicos “no es buena”, e insistió en que las investigaciones deben centrarse en resolver problemas de la gente, en lugar de sólo teorizar.

Y que no olviden nunca que quien les paga su educación es el pueblo. Nunca. O su investigación, porque es recurso público”, reiteró.

Arturo Páramo

cva