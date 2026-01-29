Apapachan a suscriptores de Excélsior; visitan el Periódico de la Vida Nacional

Las emociones emergieron durante la visita de un grupo de suscriptores del periódico Excélsior a las instalaciones de Grupo Imagen, al sur de la Ciudad de México.

Fueron alrededor de 50 los primeros invitados a quienes guiaron en un tour, pues se prevé convocar próximamente a más suscriptores para realizar la misma dinámica.

Y es que el Excélsior, fundado el 18 de marzo de 1917, se ha convertido en elemento central de muchas familias mexicanas, al igual que un referente de acontecimientos personales entre padres e hijos.

Hombres y mujeres compartieron que desde generaciones atrás en sus familias, han recibido en sus hogares al Periódico de la Vida Nacional para informarse de lo que acontece en México y el mundo, por lo que sus sentimientos afloraron mientras realizaban el recorrido.

Los recibieron personalmente directivos del periódico de circulación nacional, además de una calurosa charla que la periodista Yuriria Sierra impartió en el auditorio principal.

Gratos recuerdos entre muchas páginas y generaciones

Llegaron personas de todas las edades, abuelos con sus hijos y nietos, quienes revelaron que las páginas del Excélsior han sido hojeadas desde hace 40, 50, 60 o más años, lo que los llenó de gratos recuerdos, como la señora Carolina González, al contar su infancia en el estado de Puebla.

Bueno, en 1964 cuando yo era una niña, mi papá y mi mamá lo leían y lo esperaban, en Puebla nos lo entregaban, era raro que fueran a entregar el periódico a la casa, pero en el Zócalo de Puebla había un portal y ahí llegaba el Excélsior, y siempre fieles al periódico”, dijo visiblemente conmovida.

El grupo, al llegar, se congregó en el lobby principal para platicar, conocerse entre sí, platicar de sus vivencias relacionadas con el Excélsior y tomarse la foto general del recuerdo, que como fondo tenían el logotipo gigante de la empresa Grupo Imagen.

En cada área hicieron una pausa para observar los espacios y para que los anfitriones les ofrecieran una explicación acerca del funcionamiento. Otro ejemplo fue un suscriptor adolescente, Rodolfo Álvarez, que reconoció su gusto por el contenido de este diario de gran tradición.

La verdad nos gusta mucho estar informados, nos entretiene, también mucho Deportes en mi caso, mi hermana de Espectáculos o también las noticias del día a día y las primeras planas es lo que nos gusta”, señaló.

Un viaje al corazón de la información

Estuvieron en la amplia Redacción donde también se encuentra el personal de las diferentes Producciones de Noticias, Espectáculos y Deportes, así como los departamentos de Radio, Televisión, Redes Sociales, periódico impreso y la página web de Excélsior.

Más tarde ingresaron a los foros desde donde se transmiten los noticieros, programas de entretenimiento y espacios deportivos.

A la señora Guillermina García se le llenaron los ojos de lágrimas al mencionar cuando tuvo la oportunidad de conocer el Excélsior en blanco y negro con la tipografía garigoleada de casi sus inicios.

Lo que me encantaba eran las tiras cómicas de Abel Quezada, yo llené cuadernos enteros de recortes del periódico y tenía mi álbum con Abel Quezada, es un recuerdo muy lindo que me trae a la mente al ambiente familiar de ese entonces”, confesó.

Más tarde vieron de cerca las cámaras, cañones de luces, pantallas gigantes, escenografías, cabinas con infinidad de monitores y las consolas para switchear las imágenes que pasan al aire.

Les impartieron pláticas acerca de la tecnología y digitalización que Grupo Imagen Multimedia domina actualmente en el mercado de medios.

Finalmente, los suscriptores recibieron como regalo la copia de una portada del Periódico de la Vida Nacional, con su fotografía en primera plana.

