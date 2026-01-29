Vania Pérez arrastra denuncias; encabeza Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción

Vania Pérez Morales, presidenta saliente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), enfrenta acusaciones formales ante instancias federales por faltas administrativas graves, que incluyen enriquecimiento oculto, falsedad de declaraciones y tráfico de influencias.

De acuerdo con una denuncia ciudadana presentada en febrero de 2025 ante la FGR y el Órgano Interno de Control de la Segob, el del SNA y otras instancias, Pérez Morales habría ocultado información financiera relevante en sus declaraciones patrimoniales de los cuatro años previos.

Por ejemplo, se señala que declaró no poseer cuentas bancarias, pese a haber recibido transferencias por más de 4.7 millones de pesos (aproximadamente 120 mil pesos mensuales) por sus servicios en el CPC.

Posee créditos y deudas inexplicables, consistentes en un crédito de medio millón de pesos con American Express y una camioneta de más de 400 mil pesos, sin haber tenido, supuestamente, una sola cuenta bancaria y ganando sólo $15,000 mensuales”, indica la demanda.

A estas acusaciones se suma una denuncia presentada en mayo de 2025 por Blanca Patricia Talavera Torres, también integrante del CPC, quien afirmó que Pérez Morales incurrió en abuso de funciones al intimidar al encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SNA para forzar la contratación de un amigo suyo.

SIN EVIDENCIA DE PORTACIÓN DE DROGAS: EXRECTOR

No hay pruebas o evidencias sobre la supuesta portación de drogas al interior de la camioneta que transportaba al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche José Alberto Abud Flores.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para la Primera Emisión de Imagen Radio, el doctor Flores explicó que “no hay ninguna evidencia” sobre los sobres con cocaína en su interior y por las cuales fue detenido el pasado 13 de enero.

Curiosamente las cámaras, que deberían de grabar la evidencia, se echaron a perder y las mandaron a reparar. No hay ninguna evidencia, nada que pueda soportar las acusaciones”.

El académico relató la serie de irregularidades del caso que lo mantiene bajo proceso, ya que éste inició con una llamada anónima denunciando la presencia de una camioneta con reporte de robo, “después cambia la versión a una camioneta que llevaba armas y drogas”.

Incluso, la aparición de la droga cambia de lugares de un momento a otro. La versión del mismo policía que narra cambia de un lugar a otro. Hay un desaseo, una total mala fe en todo lo que se hizo con tal de detener nuestro vehículo, detenerme con las personas que venían acompañándome”.

Esto, de acuerdo con Abud Flores, para retirarlo de su puesto, “en la madrugada, en lo oscurito”.

Abud Flores descartó regresar o intentar buscar de nuevo su puesto como rector universitario, “yo no deseo regresar, no, absolutamente”.

cva