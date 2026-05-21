Fuertes lluvias provocan inundaciones, deslaves y encharcamientos en Tamaulipas

Las intensas lluvias que azotaron gran parte de Tamaulipas provocaron afectaciones en tres municipios: deslaves en tramos carreteros cercanos a Tula, inundaciones de hasta 40 centímetros en calles de San Fernando y encharcamientos en colonias de Matamoros, donde el Ejército aplicó el Plan DN-III-E.

Calles de Tamaulipas inundadas debido a las fuertes lluvias Foto: Especial

De acuerdo con información de diversas autoridades, en el municipio de Tula, al suroeste del estado, las precipitaciones ocasionaron deslaves, así como daños en la carretera estatal que comunica Palmillas con Miquihuana, localidades cercanas a esa región.

Deslave en una carretera de Tamaulipas provocado por las fuertes lluvias Foto: Especial

En San Fernando, en la zona centro de Tamaulipas, las calles alcanzaron un nivel de agua de hasta 40 centímetros, luego de que en solo 40 minutos se acumularan 3.7 pulgadas de lluvia, lo que colapsó las vialidades.

Caminos de Tamaulipas inundados debido a las fuertes lluvias Foto: Especial

El temporal también golpeó Matamoros, donde se registraron encharcamientos en colonias como Las Torres, Buena Vista e Infonavit, entre otras.

Caminos de Tamaulipas inundados debido a las fuertes lluvias Foto: Especial

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el agua alcanzó entre 35 y 50 centímetros de altura, por lo que se activó el Plan DN-III-E para retirar basura y escombros que obstruían la circulación.

Elementos del Ejército aplican el PLAN DN-III en Tamaulipas Foto: Especial

El Ejército Mexicano y Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales para evitar incidentes, ante las lluvias generadas por el sistema frontal número 50, en interacción con una línea seca y una vaguada.

En Hidalgo granizada desquicia vialidades

Una fuerte granizada sorprendió a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la tarde de este jueves. El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 17:00 horas, acumulando rápidamente una gruesa capa de hielo y agua que colapsó las principales vialidades de la capital hidalguense en plena hora pico, dejando severas anegaciones a su paso.

El impacto vial fue inmediato, registrándose un intenso caos vehicular en tramos clave como Puente de Colonias–San Antonio, San Antonio–Tercera Edad, Puente Las Torres–Explanada y la zona de Matilde–Téllez.

Asimismo, las autoridades reportaron tránsito a vuelta de rueda en los sectores de Hospitales–Juan C. Doria, Procuraduría–Puente de Colonias y el tramo de Téllez–C5i, lo que complicó el regreso de miles de automovilistas a sus hogares.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) informó que uno de los puntos más críticos se ubicó en las inmediaciones del fraccionamiento Valle del Sol. En este lugar, el nivel del agua provocó inundaciones que afectaron directamente a dos vehículos que quedaron atrapados por la corriente, además de generar afectaciones en los accesos habitacionales.

Ante la contingencia, personal de Protección Civil y elementos policiales activaron un operativo de emergencia para realizar recorridos de supervisión por las zonas afectadas. Las autoridades desplegaron patrullas y unidades de rescate para brindar apoyo prioritario a las personas y conductores que se quedaron varados en medio de las inundaciones, mientras continúan las labores de desazolve.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en calles de Hidalgo Foto: Especial

jcp