Marina del Pilar inaugura terminal de autobuses en Valle de Guadalupe para fortalecer turismo y movilidad

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguró la nueva Terminal de Autobuses del Valle de Guadalupe, proyecto con el que busca fortalecer la conectividad turística y la movilidad en uno de los principales destinos vitivinícolas del país.

Durante el evento, la mandataria estatal aseguró que esta obra marcará “un antes y un después” en el desarrollo turístico de la región, al ofrecer un espacio moderno, seguro y funcional para facilitar el traslado de visitantes y residentes.

“El Valle de Guadalupe no solamente es turismo, es cultura, es gastronomía, es naturaleza y hospitalidad. Hoy damos herramientas para seguir creciendo con grandeza y sustentabilidad”, expresó.

La terminal, desarrollada mediante inversión privada, conectará distintos puntos del estado con el Valle de Guadalupe en un horario de operación de lunes a domingo, de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Además, contará con una ruta desde San Luis Río Colorado hacia Ensenada.

De igual manera, fueron presentadas 10 unidades de transporte que operarán como taxis de sitio para facilitar los traslados dentro del corredor turístico.

Asimismo, el gobierno estatal anunció el arranque del programa piloto Tranvía Turístico, que ofrecerá servicio gratuito durante su primer mes de operación y recorrerá diversos puntos emblemáticos del Valle, entre ellos Sol de Media Noche, Cava Valentina, El Cielo, Casa Frida y el Museo de la Vid y el Vino.

En materia de seguridad, Marina del Pilar informó sobre el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana mediante una nueva base operativa en la zona, con el objetivo de mejorar la capacidad preventiva y la atención inmediata.

Durante el acto, la mandataria también presentó la campaña estatal “Cuidemos al Ciclista”, impulsada junto al Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, para promover la convivencia vial y la protección de ciclistas en carreteras.