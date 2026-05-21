Diana Alejandra detrás de clínica estética “Detox” y caso Blanca Adriana

Hasta hace unos días, el nombre de Diana Alejandra Palafox Romero pasaba desapercibido entre anuncios de procedimientos estéticos difundidos en redes sociales y promociones de tratamientos corporales en una clínica ubicada sobre la Calzada Zavaleta, una de las zonas comerciales más transitadas de Puebla.

Hoy, su nombre aparece en el centro de una investigación ministerial que involucra presuntos procedimientos médicos clandestinos, usurpación de funciones profesionales y la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años que desapareció tras ingresar a la supuesta clínica estética “Detox”.

Las autoridades estatales sostienen que la mujer señalada como responsable del establecimiento no cuenta con registro oficial para ejercer medicina en México, pese a que realizaba procedimientos invasivos de alta complejidad y riesgo.

Intervención estética que terminó en tragedia

La tarde del lunes 18 de mayo de 2026, Blanca Adriana acudió al inmueble marcado con el número 2511 de la colonia Santa Cruz Buenavista, donde presuntamente se sometería a una extracción de grasa abdominal por la que habría pagado alrededor de 14 mil pesos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, durante el procedimiento la víctima comenzó a convulsionar.

La escena posterior es ahora una de las principales líneas de investigación de las fiscalías de Puebla y Tlaxcala.

Según testimonios y videos de seguridad obtenidos por las autoridades, Blanca Adriana fue sacada inconsciente del inmueble y subida a un vehículo Mini Cooper, unidad que posteriormente fue localizada y asegurada en Santiago Momoxpan.

Desde ese momento, la mujer desapareció.

Días después, su cuerpo fue localizado en una zanja en Altzayanca, Tlaxcala, hecho que provocó que el caso comenzara a investigarse bajo protocolo de feminicidio.

No existe registro oficial para ejercer medicina

Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades realizaron búsquedas institucionales en registros oficiales relacionados con profesionales de la salud.

El resultado reveló uno de los elementos más delicados del caso. No existe documentación oficial que acredite a Diana Alejandra como médica titulada o especialista autorizada para practicar procedimientos quirúrgicos en el país.

Pese a ello, la mujer ofrecía tratamientos corporales y procedimientos estéticos invasivos, ostentándose presuntamente como profesionista de la salud ante pacientes y clientes.

Fuentes ministeriales sostienen que el establecimiento operaba sin las acreditaciones académicas ni los permisos sanitarios correspondientes.

Clínica Detox operaba presuntamente fuera de la legalidad

La clínica “Detox”, ubicada sobre Calzada Zavaleta, permanecía en funcionamiento pese a las irregularidades que ahora son revisadas por autoridades ministeriales y sanitarias.

La investigación busca determinar si el lugar incumplía normas relacionadas con licencias sanitarias, manejo de residuos biológicos, personal certificado y protocolos médicos obligatorios.

Especialistas en salud consultados tras conocerse el caso advirtieron que en México ha aumentado la operación de clínicas estéticas clandestinas que ofrecen procedimientos invasivos sin supervisión adecuada.

La falta de regulación efectiva convierte estos espacios en un riesgo sanitario”, han señalado expertos en cirugía estética y medicina reconstructiva tras difundirse el caso.

Reconstruyen las últimas horas

Las grabaciones de cámaras de vigilancia se han convertido en piezas clave de la investigación.

Las autoridades ministeriales ya cuentan con imágenes donde presuntamente se observa al personal de la clínica trasladando un bulto voluminoso hacia el vehículo asegurado posteriormente en Momoxpan.

Además, familiares de la víctima señalaron que la supuesta responsable habría engañado al esposo de Blanca Adriana para hacerlo salir del consultorio antes de desalojar el lugar.

La versión es investigada por peritos y agentes ministeriales que trabajan en el análisis de tiempos, movimientos y comunicaciones relacionadas con los hechos.

Tras el hallazgo del cuerpo, ambas fiscalías iniciaron una coordinación institucional para compartir información pericial y avanzar en la identificación de responsables.

Los operativos se mantienen activos en la región centro del país mientras continúan las diligencias ministeriales, análisis forenses y revisiones de evidencia digital.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente detenciones relacionadas con el caso.

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