México y Estados Unidos acuerdan seguridad, bajo el principio de "coordinación sin subordinación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en un encuentro de Alto Nivel al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral en materia de seguridad, migración y asuntos fronterizos.

En el encuentro, en el que participaron miembros del Gabinete de Seguridad de México, se destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha para atender la movilidad humana de manera ordenada, segura y regulada, con pleno respeto a los derechos humanos y desde una perspectiva de responsabilidad compartida.

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Se dio a conocer que gracias a la coordinación entre Estados Unidos y México se logró una reducción de 90 por ciento en la migración irregular en la frontera sur de la Unión Americana entre octubre de 2024 y mayo de 2026, siendo el nivel más bajo en 50 años.

Las delegaciones de ambos países subrayaron que la colaboración binacional se rige bajo el marco del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado en el año 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU, en Palacio Nacional. Presidencia

Asimismo, ambas delegaciones reiteraron los cuatro pilares fundamentales de su relación de trabajo como son respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y coordinación, sin subordinación.

Las representaciones de Estados Unidos y de México coincidieron en que el diálogo permanente y el pleno respeto a los derechos humanos serán las vías para garantizar el bienestar y la prosperidad de la región.

En la reunión de Alto Nivel, acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa; Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de Marina; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; así como el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, y Roberto Lazzeri Montaño, embajador designado de México en Estados Unidos.

La comitiva estadounidense estuvo integrada por el secretario Mullin, el embajador en México, Ronald Johnson, así como asesores clave de seguridad de la Casa Blanca.