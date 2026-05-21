Rosa Icela Rodríguez reactiva Chilapa: gobierno apuesta por servicios para combatir la violencia

En una acción orientada a reducir la base social de la criminalidad y revertir el abandono histórico en la Montaña Baja de Guerrero, el Gobierno federal y la administración estatal desplegaron la primera Feria de Servicios en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo. La iniciativa, enmarcada en el programa Atención a las Causas que Generan la Violencia, busca pacificar la región mediante el acceso a derechos básicos y servicios institucionales.

La acción es resultado directo del compromiso asumido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien recorrió personalmente la zona la semana pasada para escuchar las demandas de los habitantes. Tras ese recorrido, la funcionaria instruyó reactivar de manera urgente el tejido social y la infraestructura básica de las localidades. Como resultado inmediato, se restableció el suministro de energía eléctrica y se reanudaron actividades comunitarias que permanecían paralizadas por el clima de inseguridad.

Con la supervisión de la titular de Gobernación, 31 instituciones federales y locales —entre ellas la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y la Secretaría de Bienestar— atendieron a cerca de un millar de personas. En las plazas públicas se ofrecieron consultas médicas y odontológicas, medicamentos gratuitos, trámites de registro civil y orientación jurídica, llevando la presencia del Estado directamente a la población, sin intermediarios.