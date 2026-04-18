Definen a los últimos 50 candidatos para ocupar las 3 vacantes en el INE
El comité técnico de evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer los nombres que siguen en la búsqueda de una consejería del Instituto.
A las 23 horas de este viernes, el comité técnico de evaluación de la Cámara de Diputados difundió la lista de los 50 candidatos mejor calificados en el proceso de selección para ocupar las tres vacantes del Consejo General Instituto Nacional Electoral (INE).
En el acuerdo figuran los perfiles considerados afines al oficialismo como Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México, y quien fuera la secretaria particular de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, María Fernanda Romo Gaxiola; así como el ex consejero electoral de la CDMX Bernardo Valle.
También están en la lista dos perfiles destacados, que ya fueron finalistas en otros procesos, como lo son los exconsejeros de Nuevo León, Miriam Hinojosa y Luigi Villegas. Además de Publio Rivera Rivas, personaje cercano al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
El proceso de evaluación del Comité Técnico
En el proceso, 329 aspirantes presentaron su examen en el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 6 de abril, el cual sirvió como base para evaluar los conocimientos de los candidatos, a través de reactivos de opción múltiple correspondientes a las siguientes materias:
Constitucional, Gubernamental, Electoral, Derechos Humanos y perspectiva de género, Fiscalización, Marco constitucional en materia electoral, Sistema de gobierno y partidos políticos, Instituciones y procedimientos electorales e Historia electoral del México contemporáneo.
Uno de los aspirantes declinó seguir participando en el proceso para ocupar tres consejerías electorales del Consejo General del INE, por lo que el Comité Técnico de Evaluación calificó a 328 candidatos.
La lista de los 50 aspirantes a ocupar 3 vacantes en el INE.
María De Lourdes Fernández Martínez
Beatriz Tovar Guerrero
Miguel Saúl López Constantino
Alfredo Alcalá Montaño
Armando Ambriz Hernández
Adolfo Román Montero
María Magdalena Vila Domínguez
Laura Daniella Duran Ceja
Claudia Gabriela Villeda Mejía
Daniel Preciado Temiquel
Alma Lorena Alonso Valdivia
Cruz Angélica Tadeo Andrade
Javier Hernández Hernández
Bernardo Valle Monroy
Dora Rodríguez Soriano
María Del Mar Trejo Pérez
Claudia Díaz Tablada
María Fernanda Romo Gaxiola
Iulisca Zircey Bautista Arreola
Armando Hernández Cruz
Silvia Guadalupe Bustos Vasquez
Armando Antonio Rodríguez Córdova
Luis Gabriel Mota
Alma Elena Sarayth De León Cardona
Armando Xavier Maldonado Acosta
Arturo Manuel Chávez López
Jesús Octavio García González
Juan Manuel Guerrero Jiménez
Laura Fabiola Bringas Sánchez
Sandra López Bringas
Claudia Esther Ortiz Guerrero
Wilfredo Román Morales Silva
Blanca Yassahara Cruz García
Salvador Andrés González Bárcena
José Ángel Yuen Reyes
Luigui Villegas Alarcon
Martha Alejandra Tello Mendoza
Augusto Hernández Abogado
Pedro Rafael Constantino Echeverría
Juan Gabriel García Ruiz
Juan Carlos Minor Marouez
Guadalupe Álvarez Rascón
Martha Patricia Tovar Pescadof
Juan Carlos Cisneros Ruiz
Luis Alberto Hernández Morales
María Del Rosario Montes Álvarez
Erandi Reyes Pérez Casado
Frida Denisse Gómez Puga
Publio Rivera Rivas
Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
*mcam