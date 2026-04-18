Definen a los últimos 50 candidatos para ocupar las 3 vacantes en el INE

A las 23 horas de este viernes, el comité técnico de evaluación de la Cámara de Diputados difundió la lista de los 50 candidatos mejor calificados en el proceso de selección para ocupar las tres vacantes del Consejo General Instituto Nacional Electoral (INE).

En el acuerdo figuran los perfiles considerados afines al oficialismo como Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México, y quien fuera la secretaria particular de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, María Fernanda Romo Gaxiola; así como el ex consejero electoral de la CDMX Bernardo Valle.

También están en la lista dos perfiles destacados, que ya fueron finalistas en otros procesos, como lo son los exconsejeros de Nuevo León, Miriam Hinojosa y Luigi Villegas. Además de Publio Rivera Rivas, personaje cercano al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Foto: Especial.

El proceso de evaluación del Comité Técnico

En el proceso, 329 aspirantes presentaron su examen en el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 6 de abril, el cual sirvió como base para evaluar los conocimientos de los candidatos, a través de reactivos de opción múltiple correspondientes a las siguientes materias:

Constitucional, Gubernamental, Electoral, Derechos Humanos y perspectiva de género, Fiscalización, Marco constitucional en materia electoral, Sistema de gobierno y partidos políticos, Instituciones y procedimientos electorales e Historia electoral del México contemporáneo.

Uno de los aspirantes declinó seguir participando en el proceso para ocupar tres consejerías electorales del Consejo General del INE, por lo que el Comité Técnico de Evaluación calificó a 328 candidatos.

Foto: Especial.

La lista de los 50 aspirantes a ocupar 3 vacantes en el INE.

María De Lourdes Fernández Martínez

Beatriz Tovar Guerrero

Miguel Saúl López Constantino

Alfredo Alcalá Montaño

Armando Ambriz Hernández

Adolfo Román Montero

María Magdalena Vila Domínguez

Laura Daniella Duran Ceja

Claudia Gabriela Villeda Mejía

Daniel Preciado Temiquel

Alma Lorena Alonso Valdivia

Cruz Angélica Tadeo Andrade

Javier Hernández Hernández

Bernardo Valle Monroy

Dora Rodríguez Soriano

María Del Mar Trejo Pérez

Claudia Díaz Tablada

María Fernanda Romo Gaxiola

Iulisca Zircey Bautista Arreola

Armando Hernández Cruz

Silvia Guadalupe Bustos Vasquez

Armando Antonio Rodríguez Córdova

Luis Gabriel Mota

Alma Elena Sarayth De León Cardona

Armando Xavier Maldonado Acosta

Arturo Manuel Chávez López

Jesús Octavio García González

Juan Manuel Guerrero Jiménez

Laura Fabiola Bringas Sánchez

Sandra López Bringas

Claudia Esther Ortiz Guerrero

Wilfredo Román Morales Silva

Blanca Yassahara Cruz García

Salvador Andrés González Bárcena

José Ángel Yuen Reyes

Luigui Villegas Alarcon

Martha Alejandra Tello Mendoza

Augusto Hernández Abogado

Pedro Rafael Constantino Echeverría

Juan Gabriel García Ruiz

Juan Carlos Minor Marouez

Guadalupe Álvarez Rascón

Martha Patricia Tovar Pescadof

Juan Carlos Cisneros Ruiz

Luis Alberto Hernández Morales

María Del Rosario Montes Álvarez

Erandi Reyes Pérez Casado

Frida Denisse Gómez Puga

Publio Rivera Rivas

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

*mcam