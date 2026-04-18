“No hay crisis diplomática con España”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este sábado a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, España, donde sostuvo que no existe una crisis diplomática entre los gobiernos de México y España. Su participación ocurre en el marco de una reunión de líderes mundiales de izquierda convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

La mandataria añadió que uno de los aspectos relevantes en la relación entre ambos países es el reconocimiento de la fuerza y la importancia de los pueblos originarios en la historia y presente de México. Este punto, dijo, debe ser considerado como parte del entendimiento entre naciones.

No hay crisis diplomática (entre México y España, nunca la ha habido. Lo que es muy importante, es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, dijo la presidenta al comparecer con los medios de información ante de que arrancara la cumbre.

Participación de la Presidenta Sheinbaum en cumbre internacional

Previo al inicio formal del encuentro, la mandataria mexicana destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer el diálogo entre gobiernos con una visión política afín. La IV Cumbre en Defensa de la Democracia reúne a líderes que buscan discutir y promover principios democráticos en el contexto actual.

Durante su llegada, Sheinbaum subrayó que su presencia en el evento responde a la intención de defender la democracia como un valor fundamental. En ese sentido, citó al expresidente estadounidense Abraham Lincoln al afirmar: “la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

La presidenta también expresó su satisfacción por participar en este foro internacional, reiterando que su gobierno mantiene una postura firme en favor de los principios democráticos y del reconocimiento de los pueblos originarios como parte esencial de la identidad nacional.

Relación México-España

En cuanto a la relación bilateral, Sheinbaum fue enfática al descartar cualquier tipo de conflicto diplomático entre México y España. “No hay crisis diplomática (entre México y España), nunca la ha habido”, afirmó ante medios de comunicación.

Asimismo, Sheinbaum concluyó su breve mensaje agradeciendo la atención y reiterando su disposición a participar en el diálogo internacional. “Gracias a todos y a todas, buen día”, expresó.

La participación de la presidenta en esta cumbre refuerza la presencia de México en foros internacionales centrados en la democracia y permite reiterar la postura oficial del gobierno mexicano respecto a sus relaciones exteriores, particularmente con España.

*mcam