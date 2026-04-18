Guerreras Buscadoras reportan 43 osamentas y restos humanos en fosas de Guaymas

Mujeres del colectivo Guerreras Buscadoras reportaron que en un mismo predio en el que llevan semanas rastreando a sus seres queridos desaparecidos, en el ejido Felipe Ángeles en el valle del municipio de Guaymas al sur de Sonora, han encontrado fosas con osamentas y restos humanos de alrededor de 43 víctimas.

Las búsquedas en este predio semidesértico llevan desde el mes de marzo, las madres, abuelas, esposas, hijas y hermanas que buscan a sus desaparecidos dieron con el sitio a través de una denuncia anónima y fueron acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, peritos de la Agencia Ministerial de Investigaciones Criminal con el resguardo de la Guardia Nacional, soldados del Ejército Mexicano, oficiales de la Secretaría de Marina Armada de México y agentes de la Policía Estatal.

En el sitio con mano de obra, picó y pala, así como una retro excavadora, han ubicado al menos 14 fosas clandestinas y restos humanos de cuerpos que fueron tirados a la intemperie, destazados por animales carroñeros, además de efectos personales, joyas, accesorios, prendas de vestir y calzado, cuyas fotografías serán publicadas en un catálogo oficial, así como en redes sociales por si alguna familia con miembros desaparecidos, logran identificar a las víctimas.

También han solicitado a los familiares que acudan al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, para que les tomen muestras de ADN para los trabajos de comparativa genética.

Gracias a Dios terminamos este día de búsqueda en el Ejido Felipe Angeles, en el Valle de Guaymas, llevamos en total en 5 días de búsqueda que hemos encontrado en el lugar 43 osamentas y muchos restos expuestos; mañana subiremos la información de la vestimenta y características de los resultados positivos el día de hoy”, dicta el mensaje en las redes sociales de Guerreras Buscadoras de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia en Sonora confirmó al hallazgo pero dijo que será el Servicio Médico Forense y los peritos del Laboratorio de Inteligencia Científica quienes determinarán el número exacto y tratarán de identificar a las víctimas.

“El hallazgo se registró aproximadamente a 2.5 kilómetros al oriente del ejido Felipe Ángeles, en un área abierta con vegetación, donde se observaron restos óseos en superficie, así como prendas de vestir e indicios; tras la confirmación, se activaron los protocolos y se inició el procesamiento del lugar con la intervención de Servicios Periciales, especialistas en Criminalística, Medicina y Química Forense, quienes llevarán a cabo la recolección, análisis y resguardo”, informó la Agencia Ministerial.

Las integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas, Empalme y Cajeme dijeron que continuarán las búsquedas hasta encontrar a sus seres queridos desaparecidos.