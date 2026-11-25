Un grupo de seis presuntos integrantes de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Especiales, de la misma institución, comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, durante un operativo realizado en la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la captura de este grupo, realizada el 24 de noviembre, fue resultado del trabajo realizado en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Inteligencia Militar Central.

Durante el operativo, se indicó, fueron aseguradas cuatro armas de fuego, diversos cargadores, cartuchos de diferentes calibres, un vehículo y una motocicleta.

Armas decomisadas a Los Chapitos en Mazatlán Foto: Especial

Vehículo asegurado a Los Chapitos en Mazatlán Foto: Especial

Motocicleta asegurada a Los Chapitos en Mazatlán Foto: Especial

La Defensa indicó que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición en la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes.

Agregó que el operativo se ejecutó con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

La dependencia detalló que, durante operativos realizados en la presente administración, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59 mil 510 presuntos delincuentes.

En una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México agregó que “como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y avanzar en la pacificación de la entidad”.