Defensa despliegan mil 557 elementos en zonas aguacateras de Michoacán

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 557 efectivos en Michoacán como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones dirigidas a contener la violencia en la entidad.

El contingente está integrado por 900 elementos del Ejército Mexicano y 657 agentes de la Guardia Nacional, quienes comenzaron su traslado por vía terrestre desde distintos puntos del país.

Una vez en territorio michoacano, el personal se sumará a las operaciones de la 21 Zona Militar y trabajará de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales.

El reforzamiento estará concentrado principalmente en las regiones productoras de aguacate, donde los efectivos realizarán labores de vigilancia en huertas, centros de empaque y vías de comunicación.

El reforzamiento estará concentrado principalmente en las regiones productoras de aguacate. Cortesía

También brindarán seguridad y acompañamiento en los puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el propósito de proteger las actividades relacionadas con la producción y comercialización del fruto.

Uno de los objetivos centrales del despliegue será inhibir las extorsiones contra productores aguacateros, quienes han sido afectados por grupos delictivos que buscan controlar distintas etapas de la cadena productiva.

Las operaciones incluirán patrullajes, recorridos terrestres, reconocimientos de seguridad y acciones disuasivas en zonas urbanas y rurales de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

Los efectivos realizarán labores de vigilancia en huertas, centros de empaque y vías de comunicación. Cortesía

De acuerdo con la dependencia federal, las actividades se desarrollarán con apego a la legislación vigente, especialmente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y bajo criterios de respeto a los derechos humanos.

La Defensa señaló que la llegada de los elementos permitirá ampliar las operaciones contra organizaciones criminales y fortalecer la búsqueda de líderes delictivos y otros generadores de violencia.

Las autoridades indicaron que las acciones serán realizadas mediante operativos coordinados y focalizados, con la finalidad de recuperar espacios, proteger las actividades productivas y mejorar las condiciones de seguridad para la población michoacana.