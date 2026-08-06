México busca reunión con Departamento de Agricultura de EU para reactivar exportaciones de aguacate

El gobierno de México encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitará una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para lograr el regreso de los inspectores estadunidenses a Michoacán y reanudar así las exportaciones de aguacate.

Lo anterior fue dado a conocer por la propia mandataria en el marco de su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, desde donde emitió su postura tras la suspensión de actividades de inspección por parte de las autoridades americanas.

En este contexto, la jefa de Estado señaló que su administración ya trabaja en un plan para reforzar la seguridad en las principales zonas productoras de Michoacán, como parte de las acciones para restablecer las condiciones que permitan el retorno del personal del USDA.

Estados Unidos retiró a sus inspectores, que es parte del acuerdo de exportación de aguacate. Nos reunimos con la asociación de empresarios aguacateros de Michoacán y estamos haciendo un plan para garantizar la seguridad en ciertas zonas donde no había la presencia de la Guardia Nacional", dijo.

Sheinbaum explicó que el despliegue de la Guardia Nacional (GN) se ampliará en regiones donde productores han solicitado mayor presencia de las fuerzas federales, al considerar que ello contribuirá a que las labores de inspección se normalicen en el corto plazo.

Se va a reforzar la seguridad en otras zonas de Michoacán. Ha habido varias detenciones, pero hay otras zonas importantes donde nos piden mayor presencia, para que se reanuden las operaciones muy pronto. Ha ocurrido en otras ocasiones. Si es por tiempo breve, no va a tener repercusiones importantes", afirmó.

La presidenta agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen comunicación con la Embajada de Estados Unidos para concretar una reunión con el Departamento de Agricultura, con el objetivo de reactivar las operaciones de inspección lo antes posible.

Sheinbaum explicó que el despliegue de la GN se ampliará en regiones donde productores han solicitado mayor presencia de las fuerzas federales. Alejandro Aguilar

No es la primera vez que se suspenden inspecciones

La suspensión de las actividades de los inspectores estadunidenses interrumpe temporalmente el mecanismo de verificación fitosanitaria establecido entre ambos países, requisito indispensable para que el aguacate mexicano pueda ingresar al mercado estadounidense.

Michoacán es el principal productor y exportador de aguacate de México y uno de los principales abastecedores del mercado de Estados Unidos. Las inspecciones realizadas por personal del USDA forman parte del protocolo binacional que certifica el cumplimiento de las medidas sanitarias para la exportación.

Las labores de inspección ya han sido suspendidas en ocasiones anteriores por motivos relacionados con la seguridad del personal estadunidense. En esos casos, las exportaciones se han reanudado una vez que ambos gobiernos acuerdan medidas para garantizar las condiciones de operación en las zonas productoras.