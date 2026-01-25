Defensa asegura armas y drogas en Chihuahua, Edomex y Baja California

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron operativos para detener a presuntos delincuentes, con el aseguramiento de armas y drogas, en Chihuahua, Estado de México y Baja California, informó la dependencia.

Se detalló que, en el municipio de Moris, Chihuahua, integrantes de las comandancias de la 11 Región y 42 Zona militares, el sábado 24 de este mes, detuvieron a cuatro personas, asegurando cuatro armas largas, 240 cartuchos y siete cargadores.

Las comandancias de la Primera y la 37 Zona militares, el mismo día, ejecutaron dos órdenes de cateo en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, con un saldo de ocho personas detenidas.

En ambas acciones se aseguraron los dos inmuebles, mil 743 dosis de droga sintética, 260 dosis de presunta cocaína y mil 205 de mariguana, las que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

Mientras tanto, en Baja California, las comandancias de las segunda Región y Zona militar, informaron que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional al realizar patrullajes de vigilancia con el apoyo de un dron, en Tecate, en las inmediaciones del cerro El Cuchuma, realizaron la detención de siete sospechosos.

En esta acción, realizada el viernes 23 de enero, se aseguraron 10 armas, ocho largas y dos cortas, 13 cargadores, 129 cartuchos, un vehículo y equipo táctico.

Al día siguiente, en el municipio de San Quintín, el personal de la Defensa, establecido en el Puesto Militar de Seguridad “El Rosario”, realizaron la inspección de un tractocamión que supuestamente trasladaba galones de aceite biodegradable.

Al hacer una inspección, se aseguraron 115 kilos de metanfetamina, por lo que el conductor fue detenido y se aseguró el tactocamión.

También el sábado 24, en Tijuana, durante el apoyo a un operativo de cateo de la Fiscalía General de la República (FGR) se aseguró un inmueble, 50 kilos de metanfetamina, cinco kilos de goma de opio, 17 cartuchos y dos vehículos.

La Defensa indicó que a los detenidos se les leyeron sus derechos de ley, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales y se resuelva su situación jurídica, junto con las armas, drogas y objetos asegurados.

JCS